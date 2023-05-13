ВИДЕО. Цыганков сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге
Виктор помог команде сократить отставание от «Реала» Сосьедад
В субботу, 13 мая, проходит матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Реал» Сосьедад и «Жирона».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
До 37-й минуты «Жирона» проигрывала со счетом 0:2. Однако вначале Ян Коуту сократил отставание команды, а затем Кристиан Стуани сравнял счет.
Голевую передачу на Коуту во время первого взяти ворот отдал украинский футболист Виктор Цыганков.
Это уже пятый ассист украинца в 15 матчах Ла Лиги. Также на его счету 3 гола.
ВИДЕО. Цыганов сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге
Some goal from Couto— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 13, 2023
Tsyhankov doing all the work with the assist ofc 😜 pic.twitter.com/FUKIzA9O68
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
К сожалению, это не помогло выиграть чемпионат
Чемпионат мира стартовал с двух матчей