ВИДЕО. Цыганков сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге

В субботу, 13 мая, проходит матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Реал» Сосьедад и «Жирона».

До 37-й минуты «Жирона» проигрывала со счетом 0:2. Однако вначале Ян Коуту сократил отставание команды, а затем Кристиан Стуани сравнял счет.

Голевую передачу на Коуту во время первого взяти ворот отдал украинский футболист Виктор Цыганков.

Это уже пятый ассист украинца в 15 матчах Ла Лиги. Также на его счету 3 гола.

ВИДЕО. Цыганов сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге

Some goal from Couto



Tsyhankov doing all the work with the assist ofc 😜 pic.twitter.com/FUKIzA9O68