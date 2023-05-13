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  4. ВИДЕО. Цыганков сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге
Испания
13 мая 2023, 15:59 |
3389
4

ВИДЕО. Цыганков сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге

Виктор помог команде сократить отставание от «Реала» Сосьедад

13 мая 2023, 15:59 |
3389
4
ВИДЕО. Цыганков сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 13 мая, проходит матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Реал» Сосьедад и «Жирона».

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До 37-й минуты «Жирона» проигрывала со счетом 0:2. Однако вначале Ян Коуту сократил отставание команды, а затем Кристиан Стуани сравнял счет.

Голевую передачу на Коуту во время первого взяти ворот отдал украинский футболист Виктор Цыганков.

Это уже пятый ассист украинца в 15 матчах Ла Лиги. Также на его счету 3 гола.

ВИДЕО. Цыганов сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге

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Реал Сосьедад Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Ян Коуту Кристиан Стуани Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
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sahka1981
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fedd1979
Самим не смішно? Знайшли асист
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