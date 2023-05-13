В субботу, 13 мая, состоялся матч 34-го тура Ла Лиги между клубами «Реал Сосьедад» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 2:2.

До 37-й минуты «Жирона» проигрывала со счетом 0:2. Однако вначале Ян Коуту сократил отставание команды, а затем Кристиан Стуани сравнял счет.

Украинский футболист гостей Виктор Цыганков вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч. Виктор отметился ассистом на Коуту во время первого взятия ворот. Это уже пятый ассист украинца в 15 матчах Ла Лиги. Также на его счету 3 гола.

Ла Лига. 34-й тур, 13 мая

Реал Сосьедад – Жирона – 2:2

Голы: Оярсабаль, 5 (пен.), Сильва, 24 – Коуту, 37, Стуани, 45+3

Удаление: Ромеу, 87