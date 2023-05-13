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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
13.05.2023 15:00 – FT 2 : 2
Жирона
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Испания
13 мая 2023, 18:03 | Обновлено 13 мая 2023, 18:20
886
0

Реал Сосьедад – Жирона – 2:2. Камбек с ассистом Цыганкова. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 34-го тура Ла Лиги

13 мая 2023, 18:03 | Обновлено 13 мая 2023, 18:20
886
0
Реал Сосьедад – Жирона – 2:2. Камбек с ассистом Цыганкова. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 13 мая, состоялся матч 34-го тура Ла Лиги между клубами «Реал Сосьедад» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 2:2.

До 37-й минуты «Жирона» проигрывала со счетом 0:2. Однако вначале Ян Коуту сократил отставание команды, а затем Кристиан Стуани сравнял счет.

Украинский футболист гостей Виктор Цыганков вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч. Виктор отметился ассистом на Коуту во время первого взятия ворот. Это уже пятый ассист украинца в 15 матчах Ла Лиги. Также на его счету 3 гола.

Ла Лига. 34-й тур, 13 мая

Реал Сосьедад – Жирона – 2:2

Голы: Оярсабаль, 5 (пен.), Сильва, 24 – Коуту, 37, Стуани, 45+3

Удаление: Ромеу, 87

Видео голов и обзор матча:

События матча

87’
Ориоль Ромеу (Жирона) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Коуту (Жирона).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Сильва (Реал Сосьедад).
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
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Жирона Реал Сосьедад чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
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