Испания13 мая 2023, 15:00 |
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Реал Сосьедад – Жирона. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 34-го тура чемпионата Испании
13 мая 2023, 15:00 |
183
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В субботу, 13 мая, состоится матч 34-го тура Ла Лиги между клубами «Реал Сосьедад» и «Жирона».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.
Украинский футболист «Жироны» Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе команды.
Реал Сосьедад – Жирона. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
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