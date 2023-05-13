В субботу, 13 мая, состоится матч 34-го тура Ла Лиги между клубами «Реал Сосьедад» и «Жирона».

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Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.

Украинский футболист «Жироны» Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе команды.

Реал Сосьедад – Жирона. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE