Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Сосьедад – Жирона. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Испания
13 мая 2023, 15:00 |
183
0

Реал Сосьедад – Жирона. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 34-го тура чемпионата Испании

13 мая 2023, 15:00 |
183
0
Реал Сосьедад – Жирона. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 13 мая, состоится матч 34-го тура Ла Лиги между клубами «Реал Сосьедад» и «Жирона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.

Украинский футболист «Жироны» Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе команды.

Реал Сосьедад – Жирона. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

По теме:
Цыганков – в основе Жироны на матч с Реал Сосьедадом
Реал Мадрид – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Маффео решил исход матча. Мальорка дома обыграла Кадис в Ла Лиге
Виктор Цыганков Жирона Реал Сосьедад чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Старт ЧМ по хоккею. США обыграли Финляндию, битва Словакии и Чехии
Хоккей | 12 мая 2023, 18:47 0
Старт ЧМ по хоккею. США обыграли Финляндию, битва Словакии и Чехии
Старт ЧМ по хоккею. США обыграли Финляндию, битва Словакии и Чехии

Чемпионат мира стартовал с двух матчей

Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
Война | 13 мая 2023, 12:25 28
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем

Шевченко с сербским теннисистом сидели рядом на миланском дерби

Коринтианс объявил, что Жуниор Мораес больше не будет играть за клуб
Футбол | 13.05.2023, 14:11
Коринтианс объявил, что Жуниор Мораес больше не будет играть за клуб
Коринтианс объявил, что Жуниор Мораес больше не будет играть за клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1
Футбол | 12.05.2023, 21:09
ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1
Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира
Теннис | 12.05.2023, 21:25
Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира
Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Под Бахмутом погиб именитый украинский хоккеист
Под Бахмутом погиб именитый украинский хоккеист
12.05.2023, 17:21 9
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
13.05.2023, 00:05 3
Хоккей
Двоевластие Шахтера и Днепра-1 сорвалось. Ситуация в таблице УПЛ
Двоевластие Шахтера и Днепра-1 сорвалось. Ситуация в таблице УПЛ
11.05.2023, 14:55 8
Футбол
«За Украину, за Крым». Жена Усика подарила оккупантам минометный снаряд
«За Украину, за Крым». Жена Усика подарила оккупантам минометный снаряд
11.05.2023, 09:31 1
Бокс
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
11.05.2023, 20:00 15
Футбол
Неиспользованная возможность. Днепр-1 не сумел переиграть Александрию
Неиспользованная возможность. Днепр-1 не сумел переиграть Александрию
11.05.2023, 14:52 109
Футбол
Как Леброн и Карри книгу рекордов плей-офф НБА переписывают?
Как Леброн и Карри книгу рекордов плей-офф НБА переписывают?
12.05.2023, 11:39 2
Баскетбол
Не было такого 46 лет. Барселона станет белой
Не было такого 46 лет. Барселона станет белой
12.05.2023, 09:22 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности