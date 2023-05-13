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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
13.05.2023 15:00 – FT 2 : 2
Жирона
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Испания
13 мая 2023, 17:01 |
657
5

С ассистом Цыганкова. Жирона отыгралась с 0:2 в матче с Реалом Сосьедад

Игра завершилась со счетом 2:2

13 мая 2023, 17:01 |
657
5
С ассистом Цыганкова. Жирона отыгралась с 0:2 в матче с Реалом Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 13 мая, состоялся матч 34-го тура Ла Лиги между клубами «Реал» Сосьедад и «Жирона». Игра завершилась со счетом 2:2.

До 37-й минуты «Жирона» проигрывала со счетом 0:2. Однако вначале Ян Коуту сократил отставание команды, а затем Кристиан Стуани сравнял счет.

Украинский футболист гостей Виктор Цыганков вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч. Виктор отметился ассистом на Коуту во время первого взятия ворот. Это уже пятый ассист украинца в 15 матчах Ла Лиги. Также на его счету 3 гола.

На 87-й минуте «Жирона» осталась в меньшинстве. С поля был удален Ориоль Ромеу, который получил вторую желтую карточку.

Сейчас «Жирона» занимает 7-е место в таблице Ла Лиги, имея в активе 48 очков после 34 туров. «Реал» Сосьедад расположился на 4-й позиции с 62 пунктами.

Ла Лига. 34-й тур, 13 мая

Реал Сосьедад – Жирона – 2:2

Голы: Оярсабаль, 5 (пен.), Сильва, 24 – Коуту, 37, Стуани, 45+3

Удаление: Ромеу, 87

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Виктор Цыганков Жирона Реал Сосьедад чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ян Коуту Кристиан Стуани удаление с поля Ориоль Ромеу Микель Оярсабаль Давид Сильва
Источник Sport.ua
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Это  теперь какой то испанский Ингулец - гроза авторитетов.
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Gargantua
вполне могут зацепиться за 7 место
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