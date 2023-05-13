С ассистом Цыганкова. Жирона отыгралась с 0:2 в матче с Реалом Сосьедад
Игра завершилась со счетом 2:2
В субботу, 13 мая, состоялся матч 34-го тура Ла Лиги между клубами «Реал» Сосьедад и «Жирона». Игра завершилась со счетом 2:2.
До 37-й минуты «Жирона» проигрывала со счетом 0:2. Однако вначале Ян Коуту сократил отставание команды, а затем Кристиан Стуани сравнял счет.
Украинский футболист гостей Виктор Цыганков вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч. Виктор отметился ассистом на Коуту во время первого взятия ворот. Это уже пятый ассист украинца в 15 матчах Ла Лиги. Также на его счету 3 гола.
На 87-й минуте «Жирона» осталась в меньшинстве. С поля был удален Ориоль Ромеу, который получил вторую желтую карточку.
Сейчас «Жирона» занимает 7-е место в таблице Ла Лиги, имея в активе 48 очков после 34 туров. «Реал» Сосьедад расположился на 4-й позиции с 62 пунктами.
Ла Лига. 34-й тур, 13 мая
Реал Сосьедад – Жирона – 2:2
Голы: Оярсабаль, 5 (пен.), Сильва, 24 – Коуту, 37, Стуани, 45+3
Удаление: Ромеу, 87
🔚 Final.#RealSociedadGirona | #AurreraReala pic.twitter.com/fTdVbsB69Z— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) May 13, 2023
🏁 FINAL!— Girona FC (@GironaFC) May 13, 2023
⚽️ @yancoutoo2
⚽️ @CristhianStuani
💪 PUNTÀS AL REALE ARENA!
🔴⚪️#RealSociedadGirona pic.twitter.com/J5Ty7MB9C7
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