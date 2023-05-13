С ассистом Цыганкова. Жирона отыгралась с 0:2 в матче с Реалом Сосьедад

В субботу, 13 мая, состоялся матч 34-го тура Ла Лиги между клубами «Реал» Сосьедад и «Жирона». Игра завершилась со счетом 2:2.

До 37-й минуты «Жирона» проигрывала со счетом 0:2. Однако вначале Ян Коуту сократил отставание команды, а затем Кристиан Стуани сравнял счет.

Украинский футболист гостей Виктор Цыганков вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч. Виктор отметился ассистом на Коуту во время первого взятия ворот. Это уже пятый ассист украинца в 15 матчах Ла Лиги. Также на его счету 3 гола.

На 87-й минуте «Жирона» осталась в меньшинстве. С поля был удален Ориоль Ромеу, который получил вторую желтую карточку.

Сейчас «Жирона» занимает 7-е место в таблице Ла Лиги, имея в активе 48 очков после 34 туров. «Реал» Сосьедад расположился на 4-й позиции с 62 пунктами.

Ла Лига. 34-й тур, 13 мая

Реал Сосьедад – Жирона – 2:2

Голы: Оярсабаль, 5 (пен.), Сильва, 24 – Коуту, 37, Стуани, 45+3

Удаление: Ромеу, 87