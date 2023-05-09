Во вторник, 9 мая, в 22:00 в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» принимает английский «Манчестер Сити».

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Стартовые составы

Реал: Куртуа, Рюдигер, Алаба, Карвахаль, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Родриго, Винисиус, Бензема.

Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунс, Аканджи, Диаш, Уокер, Гюндоган, Родри, Бернарду Силва, Грилиш, Де Брюйне, Холанд.

Реал Мадрид – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Винисиус Жуниор, 36 мин.