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  4. Арменд ДАЛЛКУ: «Мастерство футболистов Шахтера выше, чем у Ворсклы»
Кубок Украины
16 мая 2024, 16:21 |
195
1

Арменд ДАЛЛКУ: «Мастерство футболистов Шахтера выше, чем у Ворсклы»

Легенда «Ворсклы» – о финале Кубка Украины

16 мая 2024, 16:21 |
195
1
Арменд ДАЛЛКУ: «Мастерство футболистов Шахтера выше, чем у Ворсклы»
ФК Ворскла. Арменд Даллку

Легенда «Ворсклы» Армен Даллку прокомментировал поражение 1:2 команды Сергея Долганского в финале Кубка Украины от «Шахтера»:

«Все надеялись, что «Ворскла» повторит историю пятнадцатилетней давности, но, к сожалению, не получилось. Используй Кане в первом тайме свой шанс - и все могло сложиться по-другому.

Понятно, что мастерство футболистов «Шахтера» выше, чем у «Ворсклы», и это в ходе матча проявилось. Когда в его концовке при счете 0:2 полтавчанам удалось отыграть один мяч, на какое-то время у них забрезжила надежда. Увы, моей бывшей команде не хватило какой-то лишней минуты, чтобы постараться свести основное время поединка к ничьей.

Но, несмотря на проигрыш, «Ворскла» все равно заслуживает хороших слов, ведь сам по себе выход в финал, да еще и без единого пропущенного мяча дорогого стоит. Хотел бы отметить и работу Сергея Долганского, который несмотря на проблемы, которые есть в команде, старается дать возможность поиграть всем ребятам. Я думаю, что в новом сезоне у «Ворсклы» все будет так, как и должно быть».

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Арменд Даллку Ворскла Полтава Шахтер Донецк Ворскла - Шахтер Кубок Украины по футболу
Олег Дидух Источник: UA-Football
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wojsergivan
яка майстернисть ахметка всё купил
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