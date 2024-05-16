Арменд ДАЛЛКУ: «Мастерство футболистов Шахтера выше, чем у Ворсклы»
Легенда «Ворсклы» – о финале Кубка Украины
Легенда «Ворсклы» Армен Даллку прокомментировал поражение 1:2 команды Сергея Долганского в финале Кубка Украины от «Шахтера»:
«Все надеялись, что «Ворскла» повторит историю пятнадцатилетней давности, но, к сожалению, не получилось. Используй Кане в первом тайме свой шанс - и все могло сложиться по-другому.
Понятно, что мастерство футболистов «Шахтера» выше, чем у «Ворсклы», и это в ходе матча проявилось. Когда в его концовке при счете 0:2 полтавчанам удалось отыграть один мяч, на какое-то время у них забрезжила надежда. Увы, моей бывшей команде не хватило какой-то лишней минуты, чтобы постараться свести основное время поединка к ничьей.
Но, несмотря на проигрыш, «Ворскла» все равно заслуживает хороших слов, ведь сам по себе выход в финал, да еще и без единого пропущенного мяча дорогого стоит. Хотел бы отметить и работу Сергея Долганского, который несмотря на проблемы, которые есть в команде, старается дать возможность поиграть всем ребятам. Я думаю, что в новом сезоне у «Ворсклы» все будет так, как и должно быть».
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