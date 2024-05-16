Ига Свёнтек – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 мая первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче 1/2 финала полька сыграет с Коко Гофф (№3 WTA). Время начала поединка – 16:00 по Киеву.

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Это будет 11-я встреча теннисисток, полька выиграла 9 из 10 предыдущих матчей.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Ариной Соболенко (№2 WTA) или Даниэль Коллинс (№15 WTA).

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