Ига Свёнтек – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Риме
16 мая первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).
В матче 1/2 финала полька сыграет с Коко Гофф (№3 WTA). Время начала поединка – 16:00 по Киеву.
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Это будет 11-я встреча теннисисток, полька выиграла 9 из 10 предыдущих матчей.
В следующем раунде победительница встречи сразится с Ариной Соболенко (№2 WTA) или Даниэль Коллинс (№15 WTA).
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