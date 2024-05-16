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  4. Ига Свёнтек – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 мая 2024, 10:15 |
129
0

Ига Свёнтек – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Риме

16 мая 2024, 10:15 |
129
0
Ига Свёнтек – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

16 мая первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче 1/2 финала полька сыграет с Коко Гофф (№3 WTA). Время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 11-я встреча теннисисток, полька выиграла 9 из 10 предыдущих матчей.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Ариной Соболенко (№2 WTA) или Даниэль Коллинс (№15 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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