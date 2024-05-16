Сборная УКРАИНЫ16 мая 2024, 17:17 |
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Мудрик рассказал, помешает ли травма сыграть ему на Евро-2024
Поклонникам сборной Украины волноваться не о чем
16 мая 2024, 17:17 |
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Вингер «Челси» Михаил Мудрик, который накануне в поединке английской Премьер-лиги против «Брайтона» (2:1) получил травму головы, рассказал, помешает ли она принять участие футболисту на Евро-2024.
«Помешает ли травма мне сыграть на Евро-2024? Думаю, что не помешает», – сказал Мудрик.
Ранее украинский легионер «Челси» заявил, что текущий сезон в рядах «синих» для него из-за повреждения завершен досрочно.
Мудрик сыграл 41 матч за «синих» в сезоне-2023/24, в которых отличился 7 забитыми мячами и 2 результативными передачами.
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