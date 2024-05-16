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  4. Мудрик рассказал, помешает ли травма сыграть ему на Евро-2024
Сборная УКРАИНЫ
16 мая 2024, 17:17 |
1166
0

Мудрик рассказал, помешает ли травма сыграть ему на Евро-2024

Поклонникам сборной Украины волноваться не о чем

16 мая 2024, 17:17 |
1166
0
Мудрик рассказал, помешает ли травма сыграть ему на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» Михаил Мудрик, который накануне в поединке английской Премьер-лиги против «Брайтона» (2:1) получил травму головы, рассказал, помешает ли она принять участие футболисту на Евро-2024.

«Помешает ли травма мне сыграть на Евро-2024? Думаю, что не помешает», – сказал Мудрик.

Ранее украинский легионер «Челси» заявил, что текущий сезон в рядах «синих» для него из-за повреждения завершен досрочно.

Мудрик сыграл 41 матч за «синих» в сезоне-2023/24, в которых отличился 7 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

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Михаил Мудрик Челси сборная Украины по футболу травма головы Евро-2024
Алексей Сливченко Источник: Трибуна
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