Легенда Севильи покинет клуб в конце сезона
Хесус Навас станет свободным агентом
Именитый ветеран «Севильи» Хесус Навас объявил о том, что покинет клуб в конце нынешнего сезона на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт «Севильи».
При этом, по информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, завершать карьеру 38-летний ветеран не планирует. Инициатором прекращения сотрудничества был сам клуб, который не предложил своей легенде новый контракт.
Навас является воспитанником «Севильи», за первую команду выступал в 2003 – 2013 годах и вернулся в клубе в 2017 году после четырех сезонов в составе «Манчестер Сити».
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