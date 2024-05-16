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  4. Легенда Севильи покинет клуб в конце сезона
Испания
16 мая 2024, 16:09 |
221
0

Легенда Севильи покинет клуб в конце сезона

Хесус Навас станет свободным агентом

16 мая 2024, 16:09 |
221
0
Легенда Севильи покинет клуб в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Хесус Навас

Именитый ветеран «Севильи» Хесус Навас объявил о том, что покинет клуб в конце нынешнего сезона на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт «Севильи».

При этом, по информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, завершать карьеру 38-летний ветеран не планирует. Инициатором прекращения сотрудничества был сам клуб, который не предложил своей легенде новый контракт.

Навас является воспитанником «Севильи», за первую команду выступал в 2003 – 2013 годах и вернулся в клубе в 2017 году после четырех сезонов в составе «Манчестер Сити».

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Севилья Хесус Навас свободный агент Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: ФК Севилья
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