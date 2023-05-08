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Реал Мадрид
09.05.2023 22:00 - : -
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
08 мая 2023, 22:30 |
270
0

Реал Мадрид – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Полуфинал, достойный финала

08 мая 2023, 22:30 |
270
0
Реал Мадрид – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 9 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» примет английский «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Реал Мадрид

«Реал» является самым титулованным клубом в истории Лиги чемпионов. «Сливочные» выигрывали престижнейший трофей рекордные 14 раз и являются действующими триумфаторами турнира. Подопечные Карло Анчелотти имеют неплохие шансы выиграть Лигу чемпионов второй раз подряд.

Так или иначе, без трофеев в этом сезоне «королевский клуб» уже не останется. В минувшую субботу «Реал» выиграл Кубок Испании, обыграв в финале «Осасуну» со счетом 2:1. Этот титул стал последним, которого не хватало в коллекцию украинскому голкиперу Андрею Лунину. 24-летний страж ворот выиграл все возможные трофеи в составе «Реала», хоть и сыграл всего 17 поединков за почти 5 лет на контракте в испанском клубе.

В Ла Лиге команда Анчелотти де-факто потеряла шансы на чемпионский титул, поскольку отстает от каталонской «Берселоны» на 14 очков за 5 туров до завершения чемпионата. Вполне реально побороться за серебряные медали с мадридским «Атлетико», которому «Реал», идущий третьим, уступает всего в один балл.

Манчестер Сити

Команде Пепа Гвардиолы никак не удается добиться триумфа на международной арене. Если в АПЛ за последние 11 лет «Манчестер Сити» 6 раз выиграл чемпионский титул, то в Лиге чемпионов добрался до финала лишь раз, в сезоне-2020/21, и все равно уступил лондонскому «Челси» (0:1).

При этом «Манчестер Сити» из года в год считается одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне «горожане» на стадии плей-офф оставили за бортом турнира немецкие «РБ Лейпциг» (1:1, 7:0) и «Баварию» (3:0, 1:1), показав более чем уверенную игру. Да и в АПЛ «Сити» лидирует, опережая лондонский «Арсенал» на одно очко и имея игру в запасе.

Главная звезда «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в этом сезоне побил голевой рекорд чемпионата Англии, забив 35 мячей. В нынешней Лиге чемпионов 22-летний норвежец также является лучшим бомбардиром, имея в активе 12 забитых мячей. Безусловно, с таким нападающим у английского гранда есть немалые шансы на успех, в который верят его болельщики.

Ориентировочные составы

«Реал Мадрид»: Куртуа – Камавинга, Рюдигер, Алаба, Карвахаль, Модрич, Тчуамени, Кроос, Родриго, Бензема, Винисиус.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Аканджи, Аке, Диаш, Стоунс, Родри, Грилиш, Бернарду Силва, Де Брюйне, Марез, Холанд.

9 мая, вторник

«Реал Мадрид» – «Манчестер Сити»
Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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