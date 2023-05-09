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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
09.05.2023 22:00 – FT 1 : 1
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
09 мая 2023, 23:59 | Обновлено 10 мая 2023, 00:25
5076
0

Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов

09 мая 2023, 23:59 | Обновлено 10 мая 2023, 00:25
5076
0
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 9 мая, в 22:00 в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» принимал английский «Манчестер Сити».

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Стартовые составы

Реал: Куртуа, Рюдигер, Алаба, Карвахаль, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Родриго, Винисиус, Бензема.

Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунс, Аканджи, Диаш, Уокер, Гюндоган, Родри, Бернарду Силва, Грилиш, Де Брюйне, Холанд.

Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:1. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Винисиус Жуниор, 36 мин.

ГОЛ! 1:1. Кевин де Брюйне, 67 мин.

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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