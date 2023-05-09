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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
09.05.2023 22:00 – FT 1 : 1
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
09 мая 2023, 23:54 | Обновлено 10 мая 2023, 00:42
1716
6

Два разных тайма. Реал и МанСити сыграли вничью

«Реал» идет за своим пятнадцатым Кубком чемпионов, «Манчестер Сити» - за первым

09 мая 2023, 23:54 | Обновлено 10 мая 2023, 00:42
1716
6
Два разных тайма. Реал и МанСити сыграли вничью
uefa.com

«МанСити» с самого начала матча взял мяч под свой контроль. «Реал», судя по действиям в первом тайме, осознанно выбрал игру вторым номером. При атаках соперника мадридцы опускались всей командой за линию мяча. Англичанам сложно было преодолевать такую насыщенную оборону. Подопечные Гвардиолы по несколько минут подряд держали мяч на чужой половине поля, делали много передач (за первый тайм в три раза больше пасов, чем у «Реала») и смогли создать четыре-пять неплохих моментов, но забить не удалось. Снова надежен был Куртуа, который пару раз выручил свою команду.

Был спорный момент в штрафной площадке, когда после навеса Карвахаль врезался в спину Холанда, норвежец упал, но арбитр не отреагировал на это. Отметим, что мадридцы надежно закрыли Холанда. У грозного нападающего за весь матч не было ни одного действительно голевого момента.

«Реал» в первом играл очень дисциплинированно и четко соблюдал план на игру, не давая подопечным Гвардиолы пространства для проведения атак. За свои старания «галактикос» были вознаграждены на 36-й минуте. Камавинга отобрал мяч на своей половине воля, сыграл в стенку с Модричем, по левому флангу пронесся несколько десятков метров и отдал пас на Винисиуса, который с полукруга штрафной площадки мощно пробил в верхний угол ворот! К слову, это был единственный удар в створ ворот Эдерсона в первом тайме.

Во втором тайме рисунок игры существенно изменился. Теперь уже игроки «Реала» долго контролировал мяч на чужой половине поля, создавали напряжение у ворот Эдерсона, а при потерях активно прессинговали англичан. Однако, как и в первом тайме, забить гол смогла команда, которая, по логике событий на поле, не должна была этого сделать. На 67-й минуте МанСити провел позиционную атаку, игроки долго держали мяч поблизости от штрафной площадки «Реала», в итоге вывели на ударную позицию Де Брюйне, который приблизительно с 20 метров сильно и точно пробил в нижний угол ворот.

После того как счет стал равным, команды начали играть осторожнее, поскольку времени до финального свистка оставалось не так много и цена ошибка возрастала с каждой минутой. Особенно осторожничали гости, которые больше уделяли внимания защите. В концовке матча Бензема мог вырвать победу для «Реала», но после его удара головой сейв совершил Эдерсон.

Сегодняшний матч – один из лучших во всем футбольном сезоне в Европе. Противостояние тактик, высочайший уровень индивидуального мастерства и командного взаимодействия, дисциплина и самоотдача – безусловно, обе команды заслуживают сыграть в финале. Но кому-то придется уступить. Все решится 18 мая в Манчестере. Это будет еще один прекрасный спектакль в исполнении одних из самых сильных команд Европы. Напомним, «Реал» и «Манчестер Сити» встречались в полуфинале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. И тогда ответный матч стал настоящим триллером: «Реал» сотворил чудо, забив два гола на последних минутах основного времени, а в экстра-таймах вырвал проход в финал. Скорее всего, не ошибемся, если предположим, что в этом году команды выдадут не менее классный матч.

Лига чемпионов УЕФА. Полуфинал. Первый матч.

«Реал» – «Манчестер Сити» – 1:1

Винисиус (36) – Де Брюйне (67).

Гюндоган (71), Бернарду Силва (86) – Кроос (45+2), Анчелотти (тренер, 69), Камавинга (80).

«Реал»: Куртуа, Рюдигер, Алаба, Карвахаль, Камавинга, Кроос (Чуамени, 84), Модрич (Начо, 87), Вальверде, Родриго (Асенсио, 81), Винисиус, Бензема.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Аканджи, Диаш, Уокер, Гюндоган, Родри, Бернарду Силва, Грилиш, Де Брюйне, Холанд.

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»

РЕАЛ – МАНЧЕСТЕР СИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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🔱Avtoigor🔱
Приємно дивитись такий футбол, інтрига збереглася, побачимо як далі буде Всім доброї  і тихої ночі.
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+2
andre_lui
Тайми різні, але рахунки навпаки, кожна команда виграла гірший тайм
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+2
avk2307
Такой счет многие и прогнозировали, футбол классный.
Гвардиола даже замен не сделал, интересно это как то поможет Эвертону Миколенко
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+1
Cruijff
Сіті так і не зміг нав'язати свою гру, проте зміг закінчити з максимумом з цього матчу. 
Риал дав хороший матч англійським вундеркіндам.
Далі буде.
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+1
Cruyff
Вінгерів закрили, Холанд не зіграв. 
Де Брейне ТОП!
Ответить
0
Spaceman
Мансіті правильно зробив, що здихався від Зінченка..
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-4
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