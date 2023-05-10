АНЧЕЛОТТИ: «Рюдигер успешно закрыл Холанда. Сыграли хорошо, мы довольны»

Во вторник, 9 мая, в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» и английский «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1).

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, на счету которого теперь 190 матчей в Лиге чемпионов в качестве тренера, прокомментировал ничью так:

«Шла интересная игра. Нам было тяжело в первом тайме, но во втором было гораздо лучше. Мы хорошо контролировали ход игры. Когда соперник подолгу владел мячом, мы под контролем держали оборону, а затем, как только мы начинали разыгрывать мяч, уже создавали проблемы ему.

У нас остались хорошие впечатления. Мы сражались, мы боролись. Может быть, мы даже заслужили здесь победу. Мы хорошо играли после пропущенного мяча и создали несколько опасных моментов. Это определенно придаст нам уверенности перед ответной игрой.

Порой трудно добиться победы, даже если ты ее заслуживаешь. Но мы хорошо сыграли, я доволен. Мы были сосредоточены на контроле пространства между линиями, пытались не давать де Брюйне и Гюндогану возможности пользоваться свободными зонами. Кроос и Модрич очень хорошо справлялись с этой задачей.

Что касается оборонительных действий, мы были хороши. Рюдигер успешно действовал против Холанда, а средняя линия все остальное держала под контролем. Сыграли хорошо, так что мы довольны. На следующую игру у нас мощный настрой».

Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:1. Видео голов и обзор матча