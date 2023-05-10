Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АНЧЕЛОТТИ: «Рюдигер успешно закрыл Холанда. Сыграли хорошо, мы довольны»
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
09.05.2023 22:00 – FT 1 : 1
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
10 мая 2023, 00:41 | Обновлено 10 мая 2023, 01:30
238
0

АНЧЕЛОТТИ: «Рюдигер успешно закрыл Холанда. Сыграли хорошо, мы довольны»

Главный тренер «Реала»​​​​​​​ прокомментировал ничью в матче с «Манчестер Сити»

10 мая 2023, 00:41 | Обновлено 10 мая 2023, 01:30
238
0
АНЧЕЛОТТИ: «Рюдигер успешно закрыл Холанда. Сыграли хорошо, мы довольны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Во вторник, 9 мая, в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» и английский «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, на счету которого теперь 190 матчей в Лиге чемпионов в качестве тренера, прокомментировал ничью так:

«Шла интересная игра. Нам было тяжело в первом тайме, но во втором было гораздо лучше. Мы хорошо контролировали ход игры. Когда соперник подолгу владел мячом, мы под контролем держали оборону, а затем, как только мы начинали разыгрывать мяч, уже создавали проблемы ему.

У нас остались хорошие впечатления. Мы сражались, мы боролись. Может быть, мы даже заслужили здесь победу. Мы хорошо играли после пропущенного мяча и создали несколько опасных моментов. Это определенно придаст нам уверенности перед ответной игрой.

Порой трудно добиться победы, даже если ты ее заслуживаешь. Но мы хорошо сыграли, я доволен. Мы были сосредоточены на контроле пространства между линиями, пытались не давать де Брюйне и Гюндогану возможности пользоваться свободными зонами. Кроос и Модрич очень хорошо справлялись с этой задачей.

Что касается оборонительных действий, мы были хороши. Рюдигер успешно действовал против Холанда, а средняя линия все остальное держала под контролем. Сыграли хорошо, так что мы довольны. На следующую игру у нас мощный настрой».

Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:1. Видео голов и обзор матча

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
По теме:
РОДРИ: «Знали, что бы здесь ни произошло, это еще не конец»
Камавинга отметился историческим достижением в полуфинале ЛЧ
Антонио РЮДИГЕР: «Мы едем в Манчестер с уверенностью в себе»
Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Карло Анчелотти пресс-конференция Антонио Рюдигер Эрлинг Холанд
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что поставили Холанду? WhoScored: Бензема оценен низко, Вини – лучший
Футбол | 10 мая 2023, 00:59 0
Что поставили Холанду? WhoScored: Бензема оценен низко, Вини – лучший
Что поставили Холанду? WhoScored: Бензема оценен низко, Вини – лучший

Игра Кевина де Брюйне, получившего приз от УЕФА, оценена в 7.6 балла

Команда, которая играла в элите Италии 11 лет подряд, вылетела в Серию B
Футбол | 09 мая 2023, 03:57 3
Команда, которая играла в элите Италии 11 лет подряд, вылетела в Серию B
Команда, которая играла в элите Италии 11 лет подряд, вылетела в Серию B

«Сампдория» проиграла «Удинезе» и не смогла сохранить прописку в Серии А

Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:1. Видео голов и обзор матча
Футбол | 09.05.2023, 23:59
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:1. Видео голов и обзор матча
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:1. Видео голов и обзор матча
Заря планирует выкупить Герреро за 500 тысяч евро – СМИ
Футбол | 09.05.2023, 18:52
Заря планирует выкупить Герреро за 500 тысяч евро – СМИ
Заря планирует выкупить Герреро за 500 тысяч евро – СМИ
Шахтер не сможет играть еврокубковые матчи в Варшаве. Названо новое место
Футбол | 09.05.2023, 21:29
Шахтер не сможет играть еврокубковые матчи в Варшаве. Названо новое место
Шахтер не сможет играть еврокубковые матчи в Варшаве. Названо новое место
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-первая ракетка мира в третий раз стала мамой
Экс-первая ракетка мира в третий раз стала мамой
09.05.2023, 14:54 1
Теннис
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
08.05.2023, 15:17 47
Футбол
Ломаченко ответил на обвинения Хейни в том, что четыре года его избегал
Ломаченко ответил на обвинения Хейни в том, что четыре года его избегал
09.05.2023, 09:27 4
Бокс
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я стал другим человеком, у меня было большое эго»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я стал другим человеком, у меня было большое эго»
09.05.2023, 17:50 16
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
08.05.2023, 21:00 28
Футбол
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Возвращаем нашему государству честную историю»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Возвращаем нашему государству честную историю»
08.05.2023, 10:15 4
Война
Источник: Аль-Айн не будет продлевать контракт с Ярмоленко
Источник: Аль-Айн не будет продлевать контракт с Ярмоленко
09.05.2023, 02:49 3
Футбол
ВИДЕО. Усик и Шевченко сходили вместе на рыбалку. Что поймали?
ВИДЕО. Усик и Шевченко сходили вместе на рыбалку. Что поймали?
09.05.2023, 07:05 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности