Реал Мадрид

Во вторник, 9 мая, состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Для «Реала» плей-офф нынешней Лиги чемпионов – своего рода участие в Кубке Англии. В 1/8 финала мадридский клуб разобрался с «Ливерпулем», в 1/4 финала прошел лондонский «Челси». Теперь же «галактикос» предстоит третья дуэль с английским клубом.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Манчестер Сити» в 1/8 разобрали на части немецкий «Лейпциг». В четвертьфинале Подопечные Пепа Гвардиолы уже в первом матче определили исход противостояния с «Баварией», победив 3:0. В ответном поединке англичане добились комфортной ничьей и вышли в полуфинал.

К концу сезона «Манчестер Сити» набрал прекрасную форму. В конце апреля «горожане» буквально уничтожили лондонский «Арсенал» – главного конкурента в борьбе за чемпионский титул. Затем они одержали еще две победы. «Реал» в трех турах Примеры, которые предшествовали полуфиналу Лиги чемпионов, одержал одну победу и дважды проиграл. Если судить по результатам последних матчей «галактикос» и «горожан», то можно сделать вывод, что «Манчестер Сити» подходит к очному противостоянию в лучшей форме. Как будет на самом деле – узнаем во время игры.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.