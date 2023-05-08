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  4. ВИДЕО. Не переживайте, Зина контролирует. Арсенал смакует действия Зинченко
Англия
08 мая 2023, 20:57 |
1852
1

ВИДЕО. Не переживайте, Зина контролирует. Арсенал смакует действия Зинченко

Официальный Twitter-аккаунт лондонского клуба опубликовал видео с защитными действиями украинца

08 мая 2023, 20:57 |
1852
1
ВИДЕО. Не переживайте, Зина контролирует. Арсенал смакует действия Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Официальный Twitter-аккаунт лондонского клуба «Арсенал» опубликовал пост с защитными действиями украинского футболиста Александра Зинченко.

«Не переживайте, Зина все контролирует», – подписала публикацию пресс-служба «канониров».

На видео показано, как Александр эффектно прервал передачу Джейкоба Мерфи на Жоэлинтона в матче 35-го тура АПЛ «Ньюкасл» – «Арсенал», а затем доиграл эпизод до конца и сохранил мяч для своей команды.

Поединок между «сороками» и «канонирами» состоялся 7 мая и завершился со счетом 2:0 в пользу лондонцев. Зинченко вышел в стартовом составе «Арсенала» и провел на поле 61 минуту, после чего был заменен на Кирана Тирни.

ВИДЕО. Не переживайте, Зина контролирует. Арсенал смакует действия Зинченко

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Источник Twitter
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Yura Юрий
Чисто повезло, позицию проиграл,  игрок соперника убежал за спиной, Зина  даже не заметил, был бы чуть точнее пас и тот уже в штрафной
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