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  4. Ланс – Марсель. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Франции
Ланс
06.05.2023 22:00 – 8 0 : 1
Марсель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
06 мая 2023, 22:00 | Обновлено 06 мая 2023, 22:01
80
0

Ланс – Марсель. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 мая в 22:00 поединок 34-го тура чемпионата Франции

06 мая 2023, 22:00 | Обновлено 06 мая 2023, 22:01
80
0
Ланс – Марсель. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

6 мая проходит матч 34-го тура Лиги 1, в котором «Ланс» играет против «Марселя».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе.

Турнирное положение: ПСЖ (75 очков), Марсель (70), Ланс (69), Монако (61), Лилль (59), Ренн (56), Лион (53).

Ланс – Марсель. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

События матча

8’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Марсель).
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Источник Sport.ua
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