Ланс – Марсель. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 мая проходит матч 34-го тура Лиги 1, в котором «Ланс» играет против «Марселя».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе.

Турнирное положение: ПСЖ (75 очков), Марсель (70), Ланс (69), Монако (61), Лилль (59), Ренн (56), Лион (53).

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

📋 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 | @RCLens v #OM



Here's the 1⃣1⃣ Olympiens tasked with trying to secure victory this evening at Stade Bollaert-Delelis



ALLEZ OM!



⚪️🔵 pic.twitter.com/FbLRsGYtPJ