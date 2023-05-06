Ланс – Марсель. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 мая в 22:00 поединок 34-го тура чемпионата Франции
6 мая проходит матч 34-го тура Лиги 1, в котором «Ланс» играет против «Марселя».
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Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе.
Турнирное положение: ПСЖ (75 очков), Марсель (70), Ланс (69), Монако (61), Лилль (59), Ренн (56), Лион (53).
Ланс – Марсель. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы команд
📋 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 | @RCLens v #OM— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) May 6, 2023
Here's the 1⃣1⃣ Olympiens tasked with trying to secure victory this evening at Stade Bollaert-Delelis
ALLEZ OM!
⚪️🔵 pic.twitter.com/FbLRsGYtPJ
Supporters d'un club officiellement en Europe la saison prochaine 🇪🇺🤩, voici 𝐥𝐞𝐬 1⃣1⃣ 𝐋𝐞𝐧𝐬𝐨𝐢𝐬 qui débuteront la rencontre face à l’@OM_Officiel 🔥— Racing Club de Lens (@RCLens) May 6, 2023
➡️ Angelo Fulgini et Deiver Machado retrouvent une place de titulaire.#FierDEtreLensois #RCLOM #NotreSangEstOr pic.twitter.com/epoZHthQr0
События матча
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