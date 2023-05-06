Ланс обыграл Марсель и вышел на второе место. Малиновский провел 76 минут

В матче 34-го тура чемпионата Франции «Ланс» дома обыграл «Марсель» со счетом 2:1.

Голами у хозяев поля отметились Секо Фофана и Лои Опенда. У гостей в конце матча забил Димитри Пайет.

Украинский хавбек Марселя Руслан Малиновский провел на поле 76 минут, после чего был заменен

«Ланс» обошел «Марсель» в турнирной таблице и занимает 2-е место (72 очка). Впереди – только ПСЖ (75 баллов и игра в запасе). Команда украинского хавбека опустились на 3-ю позицию (70).

Первые два места дают прямые путевки в Лигу чемпионов, а команда, занявшая третье место, бьудет проходить квалификацию ЛЧ.

Лига 1. 34-й тур, 6 мая

Ланс – Марсель – 2:1

Голы: Фофана, 42, Опенда, 60 – Пайет, 88

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Фофана, 42 мин.

ГОЛ! 2:0. Опенда, 60 мин.

ГОЛ! 2:1. Пайет, 88 мин.