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  4. Ланс обыграл Марсель и вышел на второе место. Малиновский провел 76 минут
Чемпионат Франции
Ланс
06.05.2023 22:00 – FT 2 : 1
Марсель
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Франция
06 мая 2023, 23:59 | Обновлено 07 мая 2023, 00:49
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Ланс обыграл Марсель и вышел на второе место. Малиновский провел 76 минут

Голами у хозяев отметились Секо Фофана и Лои Опенда, у гостей – Димитри Пайет

06 мая 2023, 23:59 | Обновлено 07 мая 2023, 00:49
245
0
Ланс обыграл Марсель и вышел на второе место. Малиновский провел 76 минут
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура чемпионата Франции «Ланс» дома обыграл «Марсель» со счетом 2:1.

Голами у хозяев поля отметились Секо Фофана и Лои Опенда. У гостей в конце матча забил Димитри Пайет.

Украинский хавбек Марселя Руслан Малиновский провел на поле 76 минут, после чего был заменен

«Ланс» обошел «Марсель» в турнирной таблице и занимает 2-е место (72 очка). Впереди – только ПСЖ (75 баллов и игра в запасе). Команда украинского хавбека опустились на 3-ю позицию (70).

Первые два места дают прямые путевки в Лигу чемпионов, а команда, занявшая третье место, бьудет проходить квалификацию ЛЧ.

Лига 1. 34-й тур, 6 мая

Ланс – Марсель – 2:1

Голы: Фофана, 42, Опенда, 60 – Пайет, 88

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Фофана, 42 мин.

ГОЛ! 2:0. Опенда, 60 мин.

ГОЛ! 2:1. Пайет, 88 мин.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Димитри Пайе (Марсель).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (Ланс).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Секо Фофана (Ланс).
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Марсель Лига 1 Ланс чемпионат Франции по футболу Руслан Малиновский Димитри Пайет Секо Фофана Лои Опенда видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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