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  4. Зинченко начнет с первых минут матч Ман Сити – Арсенал
Англия
26 апреля 2023, 21:24 | Обновлено 26 апреля 2023, 22:06
1157
0

Зинченко начнет с первых минут матч Ман Сити – Арсенал

Стали известны стартовые составы команд на матч 33-го тура АПЛ

26 апреля 2023, 21:24 | Обновлено 26 апреля 2023, 22:06
1157
0
Зинченко начнет с первых минут матч Ман Сити – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренерские штабы «Манчестер Сити» и «Арсенала» во главе с Пепом Гвардиолой и Микелем Артетой, соответственно, огласили стартовые составы подопечных на поединок 33-го тура чемпионата Англии.

Украинский защитник «канониров» Лондона Александр Зинченко начнет встречу в старте своей команды.

Стартовый свисток в матче «Манчестер Сити» – «Арсенал» прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Арсенал»

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Источник Sport.ua
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