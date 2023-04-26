Зинченко начнет с первых минут матч Ман Сити – Арсенал

Тренерские штабы «Манчестер Сити» и «Арсенала» во главе с Пепом Гвардиолой и Микелем Артетой, соответственно, огласили стартовые составы подопечных на поединок 33-го тура чемпионата Англии.

Украинский защитник «канониров» Лондона Александр Зинченко начнет встречу в старте своей команды.

Стартовый свисток в матче «Манчестер Сити» – «Арсенал» прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Арсенал»

𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 💪



XI | Ederson, Walker, Dias, Akanji, Stones, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan (C), Bernardo, Grealish, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Phillips, Laporte, Alvarez, Gomez, Mahrez, Foden, Palmer, Lewis#ManCity | @HaysWorldwide pic.twitter.com/sf5NFOZj98 — Manchester City (@ManCity) April 26, 2023