Зинченко начнет с первых минут матч Ман Сити – Арсенал

Тренерские штабы «Манчестер Сити» и «Арсенала» во главе с Пепом Гвардиолой и Микелем Артетой, соответственно, огласили стартовые составы подопечных на поединок 33-го тура чемпионата Англии.

Украинский защитник «канониров» Лондона Александр Зинченко начнет встречу в старте своей команды.

Стартовый свисток в матче «Манчестер Сити» – «Арсенал» прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Арсенал»

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🔙 Xhaka returns

🪄 Odegaard makes 100th appearance

⚡️ Jesus in attack



Let’s do this - together! pic.twitter.com/0oUpIYvl0o