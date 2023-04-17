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Англия
17 апреля 2023, 19:48 | Обновлено 17 апреля 2023, 20:02
364
0

17-летний украинец дебютирует в Англии за молодежку клуба Чемпионшипа

Тимур Тутеров сходу попал в основу команды «Сандерленда» U-21

17 апреля 2023, 19:48 | Обновлено 17 апреля 2023, 20:02
364
0
17-летний украинец дебютирует в Англии за молодежку клуба Чемпионшипа
ФК Сандерленд. Тимур Тутеров

В понедельник, 17 апреля, состоится матч чемпионата Англии по футболу среди команд U-21 между клубами «Вест Бромвич» и «Сандерленд».

17-летний украинский форвард Тимур Тутеров попал в стартовый состав «черных котов».

Этот матч станет для него первым в футболке «Сандерленда». Несмотря на то, что Тимур может играть за команду U-18, руководство клуба изначально подписало украинца для того, чтобы он усилил молодежку.

Тимур Тутеров является воспитанником «Колоса». В 15-летнем возрасте начал выступления за юношескую команду в сезоне 2020/21, в котором сыграл 8 матчей, выходя всегда на замену. В сезоне 2021/22 Тимур также выходил на замену в 8 матчах юношеского чемпионата и отличился 1 голом. В первой части текущего сезона отыграл в старте все 15 матчей, в которых забил 7 голов (1 с пенальти). Также в этом сезоне Тимур дважды попадал в заявку на матч первой команды, но на поле не выходил.

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Тимур Тутеров дебют Сандерленд Вест Бромвич чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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