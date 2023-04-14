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  4. ФОТО. Новый черный кот. Английский Сандерленд презентовал украинца Тутерова
Англия
14 апреля 2023, 22:23 | Обновлено 14 апреля 2023, 22:37
853
1

ФОТО. Новый черный кот. Английский Сандерленд презентовал украинца Тутерова

17-летний украинский форвард ранее выступал за «Колос» из Ковалевки

14 апреля 2023, 22:23 | Обновлено 14 апреля 2023, 22:37
853
1
ФОТО. Новый черный кот. Английский Сандерленд презентовал украинца Тутерова
ФК Сандерленд. Тимур Тутеров

Английский клуб второго дивизиона «Сандерленд» презентовал 17-летнего украинского форварда Тимура Тутерова, который выступал за «Колос» из Ковалевки.

О трансферном соглашении между «Колосом» и «Сандерлендом» стало известно в начале апреля.

Пока что «черные коты» занимают 10-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, второго дивизиона Англии.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Defen23
Возможно, Тимур переехал в Англию не только ради карьеры, но и из-за желания получить оригинальную и стильную футболку клуба "Сандерленд". Надеюсь, он получил ее в подарок и она будет его вдохновлять на поле! 
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