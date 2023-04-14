ФОТО. Новый черный кот. Английский Сандерленд презентовал украинца Тутерова
17-летний украинский форвард ранее выступал за «Колос» из Ковалевки
Английский клуб второго дивизиона «Сандерленд» презентовал 17-летнего украинского форварда Тимура Тутерова, который выступал за «Колос» из Ковалевки.
О трансферном соглашении между «Колосом» и «Сандерлендом» стало известно в начале апреля.
Пока что «черные коты» занимают 10-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, второго дивизиона Англии.
Сандерленд презентував українця Тімура Тутєрова 👍🏻— Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) April 14, 2023
Про трансферну угоду між Колосом та Сандерлендом стало відомо минулого тижня.
Наразі "чорні коти" займають 10-те місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа.#Football #EPL #News pic.twitter.com/41JClLoJax
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