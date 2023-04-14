ФОТО. Новый черный кот. Английский Сандерленд презентовал украинца Тутерова

Английский клуб второго дивизиона «Сандерленд» презентовал 17-летнего украинского форварда Тимура Тутерова, который выступал за «Колос» из Ковалевки.

О трансферном соглашении между «Колосом» и «Сандерлендом» стало известно в начале апреля.

Пока что «черные коты» занимают 10-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, второго дивизиона Англии.