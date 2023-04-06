ОФИЦИАЛЬНО. 17-летний украинский нападающий перешел в английский клуб

17-летний украинский форвард Тимур Тутеров перешел в английский футбольный клуб «Сандерленд» из «Колоса».

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Ковалевки.

Тимур Тутеров является воспитанником «Колоса». В 15-летнем возрасте начал выступления за юношескую команду в сезоне 2020/21, в котором сыграл 8 матчей, выходя всегда на замену. В сезоне 2021/22 Тимур также выходил на замену в 8 матчах юношеского чемпионата и отличился 1 голом. В первой части текущего сезона отыграл в старте все 15 матчей, в которых забил 7 голов (1 с пенальти). Также в этом сезоне Тимур дважды попадал в заявку на матч первой команды, но на поле не выходил.

«Сандерленд» сейчас играет в Чемпионшипе (второй по силе дивизион в Англии). Команда занимает 12-е место в таблице чемпионата, имея в своем активе 54 очка после 39 туров.