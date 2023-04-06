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Украина. Премьер лига
06 апреля 2023, 13:40 |
1092
0

ОФИЦИАЛЬНО. 17-летний украинский нападающий перешел в английский клуб

Тимур Тутеров покинул «Колос» и продолжит карьеру в «Сандерленде»

06 апреля 2023, 13:40 |
1092
0
ОФИЦИАЛЬНО. 17-летний украинский нападающий перешел в английский клуб
ФК Колос. Тимур Тутеров

17-летний украинский форвард Тимур Тутеров перешел в английский футбольный клуб «Сандерленд» из «Колоса».

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Ковалевки.

Тимур Тутеров является воспитанником «Колоса». В 15-летнем возрасте начал выступления за юношескую команду в сезоне 2020/21, в котором сыграл 8 матчей, выходя всегда на замену. В сезоне 2021/22 Тимур также выходил на замену в 8 матчах юношеского чемпионата и отличился 1 голом. В первой части текущего сезона отыграл в старте все 15 матчей, в которых забил 7 голов (1 с пенальти). Также в этом сезоне Тимур дважды попадал в заявку на матч первой команды, но на поле не выходил.

«Сандерленд» сейчас играет в Чемпионшипе (второй по силе дивизион в Англии). Команда занимает 12-е место в таблице чемпионата, имея в своем активе 54 очка после 39 туров.

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Источник: 17-летний форвард Колоса может перейти в клуб Чемпионшипа
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Источник ФК Колос Ковалевка
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