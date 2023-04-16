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  4. ВИДЕО. Врезался в трамвай. Иммобиле попал в ужасную аварию и сломал ребро
Италия
16 апреля 2023, 19:39 | Обновлено 16 апреля 2023, 20:33
2378
0

ВИДЕО. Врезался в трамвай. Иммобиле попал в ужасную аварию и сломал ребро

В ДТП пострадали 12 человек, среди которых – пассажиры и водитель трамвая

16 апреля 2023, 19:39 | Обновлено 16 апреля 2023, 20:33
2378
0
ВИДЕО. Врезался в трамвай. Иммобиле попал в ужасную аварию и сломал ребро
Twitter

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле попал в ДТП, когда ехал на автомобиле по Риму вместе с двумя дочерьми.

Утром 16 апреля автомобиль Land Rover Defender, которым управлял Чиро, врезался в трамвай. По словам футболиста, трамвай проехал на красный свет светофора, после чего произошло ДТП. Машина футболиста полностью разбита, а трамвай сошел с рельсов.

Клуб «Лацио» официально сообщил, что Иммобиле повредил позвоночник и сломал ребро: «Чиро Иммобиле получил искривление позвоночника и сложный перелом ребра. Его состояние сейчас удовлетворительное. Футболист остается под наблюдением в отделении неотложной помощи под наблюдением врачей».

В ДТП пострадали 12 человек, среди которых – пассажиры и водитель трамвая. Дочери Иммобиле не пострадали.

В текущем сезоне Иммобиле провел за «Лацио» 30 матчей и забил 12 голов, если учитывать все клубные турниры.

ВИДЕО. Врезался в трамвай. Иммобиле попал в ужасную аварию и сломал ребро

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Чиро Иммобиле Лацио ДТП авария автомобиль выбор редакции
Источник ФК Лацио
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