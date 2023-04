Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле попал в ДТП, когда ехал на автомобиле по Риму вместе с двумя дочерьми.

Утром 16 апреля автомобиль Land Rover Defender, которым управлял Чиро, врезался в трамвай. По словам футболиста, трамвай проехал на красный свет светофора, после чего произошло ДТП. Машина футболиста полностью разбита, а трамвай сошел с рельсов.

Клуб «Лацио» официально сообщил, что Иммобиле повредил позвоночник и сломал ребро: «Чиро Иммобиле получил искривление позвоночника и сложный перелом ребра. Его состояние сейчас удовлетворительное. Футболист остается под наблюдением в отделении неотложной помощи под наблюдением врачей».

В ДТП пострадали 12 человек, среди которых – пассажиры и водитель трамвая. Дочери Иммобиле не пострадали.

В текущем сезоне Иммобиле провел за «Лацио» 30 матчей и забил 12 голов, если учитывать все клубные турниры.

ВИДЕО. Врезался в трамвай. Иммобиле попал в ужасную аварию и сломал ребро

Ciro's car is Immobile after he crashed into a tram! Luckily nobody was injured 😰 pic.twitter.com/nVXMIStDys

Ciro Immobile remains stable despite injuries but the front of his car has been destroyed.pic.twitter.com/drHz7RugrW