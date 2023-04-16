ВИДЕО. Врезался в трамвай. Иммобиле попал в ужасную аварию и сломал ребро
В ДТП пострадали 12 человек, среди которых – пассажиры и водитель трамвая
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле попал в ДТП, когда ехал на автомобиле по Риму вместе с двумя дочерьми.
Утром 16 апреля автомобиль Land Rover Defender, которым управлял Чиро, врезался в трамвай. По словам футболиста, трамвай проехал на красный свет светофора, после чего произошло ДТП. Машина футболиста полностью разбита, а трамвай сошел с рельсов.
Клуб «Лацио» официально сообщил, что Иммобиле повредил позвоночник и сломал ребро: «Чиро Иммобиле получил искривление позвоночника и сложный перелом ребра. Его состояние сейчас удовлетворительное. Футболист остается под наблюдением в отделении неотложной помощи под наблюдением врачей».
В ДТП пострадали 12 человек, среди которых – пассажиры и водитель трамвая. Дочери Иммобиле не пострадали.
В текущем сезоне Иммобиле провел за «Лацио» 30 матчей и забил 12 голов, если учитывать все клубные турниры.
ВИДЕО. Врезался в трамвай. Иммобиле попал в ужасную аварию и сломал ребро
Incidente #Immobile, il testimone: «Ho visto l'auto arrivare e poi lo schianto, tanta gente sul #tram, l'autista a terra» #Roma pic.twitter.com/3iDMZYmyCx— AGTW (@AGTW_it) April 16, 2023
Ciro's car is Immobile after he crashed into a tram!— Football Transfers (@Transfersdotcom) April 16, 2023
Luckily nobody was injured 😰pic.twitter.com/nVXMIStDys
Ciro Immobile remains stable despite injuries but the front of his car has been destroyed.pic.twitter.com/drHz7RugrW— Get Italian Football News (@_GIFN) April 16, 2023
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