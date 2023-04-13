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  4. ВИДЕО. Бисиклета в ЛК. Игрок Ниццы оформил дубль в первом тайме с Базелем
Лига конференций
13 апреля 2023, 23:17 |
311
0

ВИДЕО. Бисиклета в ЛК. Игрок Ниццы оформил дубль в первом тайме с Базелем

23-летний Терем Моффи феерит в Швейцарии за французский клуб

13 апреля 2023, 23:17 |
311
0
ВИДЕО. Бисиклета в ЛК. Игрок Ниццы оформил дубль в первом тайме с Базелем
Getty Images/Global Images Ukraine. Терем Моффи

В четверг, 13 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги конференций между клубами «Базель» и «Ницца».

В первой тайме поединка 23-летний форвард французской команды Терем Моффи оформил дубль.

Второй гол Терем забил невероятным образом. После высокой передачи от Гаэтана Лаборде Моффи сложился и поразил ворота швейцарского клуба ударом через себя.

ВИДЕО. Бисиклета в ЛК. Игрок Ниццы оформил дубль в первом тайме с Базелем

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Терем Моффи Гаэтан Лаборд видео голов и обзор Базель Ницца Лига конференций бисиклета
Источник Sport.ua
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