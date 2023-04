В четверг, 13 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги конференций между клубами «Базель» и «Ницца».

В первой тайме поединка 23-летний форвард французской команды Терем Моффи оформил дубль.

Второй гол Терем забил невероятным образом. После высокой передачи от Гаэтана Лаборде Моффи сложился и поразил ворота швейцарского клуба ударом через себя.

ВИДЕО. Бисиклета в ЛК. Игрок Ниццы оформил дубль в первом тайме с Базелем

TEREM MOFFI COMPLETES TJE COMEBACK WITH AN ABSOLUTE GOLAZO!!!! WHAT A MAN, WHAT A GOAL!!!pic.twitter.com/V8GmSEJ4IH