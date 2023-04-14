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  4. Лига конференций. Фиалки разгромили команду Цитаишвили, победа Андерлехта
Лига конференций
Лех
13.04.2023 22:00 – FT 1 : 4
Фиорентина
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Лига конференций
14 апреля 2023, 00:12 | Обновлено 14 апреля 2023, 00:26
44
0

Лига конференций. Фиалки разгромили команду Цитаишвили, победа Андерлехта

14 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги конференций

14 апреля 2023, 00:12 | Обновлено 14 апреля 2023, 00:26
44
0
Лига конференций. Фиалки разгромили команду Цитаишвили, победа Андерлехта
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Гонсалес, Фиорентина

14 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги конференций.

Итальянская «Фиорентина» на выезде разгромила польскую команду «Лех» (4:1). У хозяев поля Георгий Цитаишвили, который играет за «Лех» на правах аренды из «Динамо», весь матч оставался в резерве

«Андерлехт» одержал комфортную победу над «АЗ Алкмаар» (2:0). Миром разошлись «Базель» и «Ницца» (2:2).

Ответные четвертьфинальные матчи Лиги конференций пройдут 20 апреля.

Лига конференций. 1/4 финала

Первые матчи, 13 апреля

Гент (Бельгия) – Вест Хэм (Англия) – 1:1

Голы: Кейперс, 57 – Ингс, 45+3

Андерлехт (Бельгия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 2:0

Голы: Мурильо, 22, Ашимеру, 70

Базель (Швейцария) – Ницца (Франция) – 2:2

Голы: Амдуни, 26 (пен), 71 – Моффи, 38, 45+1.

Лех Познань (Польша) – Фиорентина (Италия) – 1:4

Голы: Велде, 20 – Артур, 4, Гонсалес, 41, Бонавентура, 58, Иконе, 63.

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Лига конференций Фиорентина Лех Познань Георгий Цитаишвили Андерлехт АЗ Алкмаар Базель Ницца Гент Вест Хэм видео голов и обзор Николас Гонсалес
Источник Sport.ua
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