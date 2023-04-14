Лига конференций. Фиалки разгромили команду Цитаишвили, победа Андерлехта
14 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги конференций
14 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги конференций.
Итальянская «Фиорентина» на выезде разгромила польскую команду «Лех» (4:1). У хозяев поля Георгий Цитаишвили, который играет за «Лех» на правах аренды из «Динамо», весь матч оставался в резерве
«Андерлехт» одержал комфортную победу над «АЗ Алкмаар» (2:0). Миром разошлись «Базель» и «Ницца» (2:2).
Ответные четвертьфинальные матчи Лиги конференций пройдут 20 апреля.
Лига конференций. 1/4 финала
Первые матчи, 13 апреля
Гент (Бельгия) – Вест Хэм (Англия) – 1:1
Голы: Кейперс, 57 – Ингс, 45+3
Андерлехт (Бельгия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 2:0
Голы: Мурильо, 22, Ашимеру, 70
Базель (Швейцария) – Ницца (Франция) – 2:2
Голы: Амдуни, 26 (пен), 71 – Моффи, 38, 45+1.
Лех Познань (Польша) – Фиорентина (Италия) – 1:4
Голы: Велде, 20 – Артур, 4, Гонсалес, 41, Бонавентура, 58, Иконе, 63.
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