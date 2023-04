Инсайдер: Лэмпард возглавил Челси

Бывший наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард вновь возглавил команды. Об этом заявил инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что клубное руководство и 44-летний специалист договорились о сотрудничестве и их теперь связывает краткосрочный контракт. Договор рассчитан до завершения текущего сезона-2022/2023.

Напомним, Фрэнк Лэмпард, будучи игроком, 13 лет выступал за «Челси». Англичанин - рекордсмен клуба по забитым голам (211). Став тренером, Лэмпард тренировал лондонский клуб на протяжении 18 месяцев – в 2019-2021 годах. Он был уволен в январе 2021 года.

После минувшего уик-энда «Челси» остался без наставника, отправив в отставку Грэма Поттера.

🚨 Frank Lampard, set to become new Chelsea caretaker manager — there’s an agreement in principle valid until the end of the current season. Here we go. 🔵🤝🏻



Lampard has accepted short-term deal.#CFC will continue process/talks to hire new head coach for long term project. pic.twitter.com/KOWtnmu3d1