Инсайдер: Лэмпард возглавил Челси

Бывший наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард вновь возглавил команды. Об этом заявил инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что клубное руководство и 44-летний специалист договорились о сотрудничестве и их теперь связывает краткосрочный контракт. Договор рассчитан до завершения текущего сезона-2022/2023.

Напомним, Фрэнк Лэмпард, будучи игроком, 13 лет выступал за «Челси». Англичанин - рекордсмен клуба по забитым голам (211). Став тренером, Лэмпард тренировал лондонский клуб на протяжении 18 месяцев – в 2019-2021 годах. Он был уволен в январе 2021 года.

После минувшего уик-энда «Челси» остался без наставника, отправив в отставку Грэма Поттера.