Во вторник, 4 апреля, проходит матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между клубами «Аль-Адала» и «Аль-Наср».

На 40-й минуте поединка счет в игре был открыт. Отличился звездный португальский форвард гостей Криштиану Роналду, который реализовал пенальти.

На 66-й минуте Роналду оформил дубль. После паса Андерсона Талиски 38-летний КриРо сделал невероятный рывок и с левой ноги мощно пробил в дальний правый угол ворот.

ВИДЕО. Невероятный рывок в 38 лет. Роналду оформил дубль за Аль-Наср

𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐑𝐎𝐍𝐀𝐋𝐃𝐎 𝐆𝐑𝐀𝐁𝐒 𝐀 𝐁𝐑𝐀𝐂𝐄 ⚽️⚽️



The 🐐 extends his goalscoring purple patch as Al Nassr go 0-3 up!#RoshnSaudiLeague | @aladalahclub | @AlNassrFC_EN | @Cristiano | #CR7𓃵 pic.twitter.com/5s44LceOQx