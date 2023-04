ВИДЕО. Siuu! Роналду забил юбилейный гол за Аль-Наср, реализовав пенальти

Во вторник, 4 апреля, проходит матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между клубами «Аль-Адала» и «Аль-Наср».

На 40-й минуте поединка счет в игре был открыт. Отличился звездный португальский форвард гостей Криштиану Роналду, который реализовал пенальти.

Для Криштиану этот гол стал уже десятым за «Аль-Наср» в 10 матчах. Также на его счету 2 ассиста.

После успешного взяти ворот Роналду выдал коронное «Siuu».

ВИДЕО. Siuu! Роналду юбилейный гол за Аль-Наср, реализовав пенальти

𝐑𝐎𝐍𝐀𝐋𝐃𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎 ⚽️😍⚽️😍⚽️😍



The Al Nassr captain puts his side ahead with a well taken penalty to open the scoring#RoshnSaudiLeague | @aladalahclub | @AlNassrFC_EN | @Cristiano | #CR7 pic.twitter.com/jwNTU5STa5