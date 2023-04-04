ВИДЕО. Siuu! Роналду забил юбилейный гол за Аль-Наср, реализовав пенальти
Криштиану открыл счет в игре против ФК «Аль-Адала» на 40-й минуте
Во вторник, 4 апреля, проходит матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между клубами «Аль-Адала» и «Аль-Наср».
На 40-й минуте поединка счет в игре был открыт. Отличился звездный португальский форвард гостей Криштиану Роналду, который реализовал пенальти.
Для Криштиану этот гол стал уже десятым за «Аль-Наср» в 10 матчах. Также на его счету 2 ассиста.
После успешного взяти ворот Роналду выдал коронное «Siuu».
ВИДЕО. Siuu! Роналду юбилейный гол за Аль-Наср, реализовав пенальти
𝐑𝐎𝐍𝐀𝐋𝐃𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎 ⚽️😍⚽️😍⚽️😍— Roshn Saudi League (@SPL_EN) April 4, 2023
The Al Nassr captain puts his side ahead with a well taken penalty to open the scoring#RoshnSaudiLeague | @aladalahclub | @AlNassrFC_EN | @Cristiano | #CR7 pic.twitter.com/jwNTU5STa5
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