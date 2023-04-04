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04 апреля 2023, 22:53 | Обновлено 04 апреля 2023, 23:36
925
0

ВИДЕО. Siuu! Роналду забил юбилейный гол за Аль-Наср, реализовав пенальти

Криштиану открыл счет в игре против ФК «Аль-Адала» на 40-й минуте

04 апреля 2023, 22:53 | Обновлено 04 апреля 2023, 23:36
925
0
ВИДЕО. Siuu! Роналду забил юбилейный гол за Аль-Наср, реализовав пенальти
Twitter

Во вторник, 4 апреля, проходит матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между клубами «Аль-Адала» и «Аль-Наср».

На 40-й минуте поединка счет в игре был открыт. Отличился звездный португальский форвард гостей Криштиану Роналду, который реализовал пенальти.

Для Криштиану этот гол стал уже десятым за «Аль-Наср» в 10 матчах. Также на его счету 2 ассиста.

После успешного взяти ворот Роналду выдал коронное «Siuu».

ВИДЕО. Siuu! Роналду юбилейный гол за Аль-Наср, реализовав пенальти

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Источник Sport.ua
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