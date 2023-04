Украинская ассоциация футбола уже начала контакты с хорватским тренером

Украинская ассоциация футбола уже начала контракты со Славеном Биличем, хорватским специалистом, сообщает журналист Жак Талбо.

Экс-наставник «Уотфорда» может возглавить национальную команду Украины. Официально переговоры начнутся в ближайшее время.

Билич в марте был уволен из «Уотфорда», клуба АПЛ. Ранее он также тренировал хорватский «Хайдук», сборную Хорватии, «локомотив» москва, турецкий «Бешикташ», английский «Вест Хэм», саудовский «Аль-Иттихад», английский «Вест Бромвич» и китайский «Бейцзин Гуоань».

О том, что Славен Билич может возглавить сборную Украины, ранее сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Сейчас в качестве и.о. главного тренера сине-желтой сборной работает Руслан Ротань.

Understand, as first reported by @FabrizioRomano, that the Ukrainian Association of Football has touched base with Slaven Bilić over the former Watford boss taking over the national side. Formal discussions to take place soon.