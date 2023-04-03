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Сборная УКРАИНЫ
03 апреля 2023, 22:15 | Обновлено 03 апреля 2023, 22:35
1900
11

Украинская ассоциация футбола уже начала контакты с хорватским тренером

Славен Билич может в ближайшее время возглавить украинскую сборную

03 апреля 2023, 22:15 | Обновлено 03 апреля 2023, 22:35
1900
11
Украинская ассоциация футбола уже начала контакты с хорватским тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Славен Билич

Украинская ассоциация футбола уже начала контракты со Славеном Биличем, хорватским специалистом, сообщает журналист Жак Талбо.

Экс-наставник «Уотфорда» может возглавить национальную команду Украины. Официально переговоры начнутся в ближайшее время.

Билич в марте был уволен из «Уотфорда», клуба АПЛ. Ранее он также тренировал хорватский «Хайдук», сборную Хорватии, «локомотив» москва, турецкий «Бешикташ», английский «Вест Хэм», саудовский «Аль-Иттихад», английский «Вест Бромвич» и китайский «Бейцзин Гуоань».

О том, что Славен Билич может возглавить сборную Украины, ранее сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Сейчас в качестве и.о. главного тренера сине-желтой сборной работает Руслан Ротань.

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Именитый хорватский тренер может возглавить сборную Украины
Славен Билич Украинская ассоциация футбола назначение тренера новый тренер сборной Украины Евро-2024 сборная Украины по футболу Уотфорд
Источник Twitter
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Комментарии 11
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Alex AS
Как это понимать если это правда, шо Ребров послал позвонил или чего тогда ждали при поиске тренера и начали отбор не пойми как вообще? о_О
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+1
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Выталкиватель парашутистов
Чтобы предводитель ОПГ УАФ павелка согласился на иностранного тренера? Что-то в лесу сдохло, если действительно есть такие подвижки... Но что-то мне не верится, чтобы павелка запусти в святую святых постороннего человека, это чревато  рассекречиванию финансовых схем в сборной команде Украины.
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0
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