Украинская ассоциация футбола уже начала контакты с хорватским тренером
Славен Билич может в ближайшее время возглавить украинскую сборную
Украинская ассоциация футбола уже начала контракты со Славеном Биличем, хорватским специалистом, сообщает журналист Жак Талбо.
Экс-наставник «Уотфорда» может возглавить национальную команду Украины. Официально переговоры начнутся в ближайшее время.
Билич в марте был уволен из «Уотфорда», клуба АПЛ. Ранее он также тренировал хорватский «Хайдук», сборную Хорватии, «локомотив» москва, турецкий «Бешикташ», английский «Вест Хэм», саудовский «Аль-Иттихад», английский «Вест Бромвич» и китайский «Бейцзин Гуоань».
О том, что Славен Билич может возглавить сборную Украины, ранее сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Сейчас в качестве и.о. главного тренера сине-желтой сборной работает Руслан Ротань.
Understand, as first reported by @FabrizioRomano, that the Ukrainian Association of Football has touched base with Slaven Bilić over the former Watford boss taking over the national side. Formal discussions to take place soon.— Jacque Talbot (@jac_talbot) April 3, 2023
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