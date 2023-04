Именитый хорватский тренер может возглавить сборную Украины

Известный хорватский специалист Славен Билич может возглавить сборную Украины. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Славен Билич – кандидат на должность в сборной Украины на случай, если УАФ решится на неминуемую смену тренера. Запланированы переговоры, чтобы понять ситуацию. Билича высоко ценят и он свободен после того, как глава его карьеры в «Уотфорде» завершилась» – пишет Романо.

Из «Уотфорда» Билич был уволен в начале марта. Также 54-летний специалист известен по работе с «Хайдуком», сборной Хорватии, «Локомотивом», «Бешикташем», «Вест Хэмом», «Аль-Иттихадом», ВБА и «Бейцин Гуонань».

Напомним, сборная Украины остается без главного тренера после ухода Александра Петракова в конце прошлого года. Сейчас обязанности наставника временно исполняет Руслан Ротань, в СМИ неоднократно сообщалось о планах УАФ пригласить Сергея Реброва.

Understand Slaven Bilić is a candidate to get the Ukraine national team job in case the Federation will decide for an imminent change 🇺🇦 #Ukraine



Talks will take place to decide on the coach situation with Bilić appreciated and free after Watford chapter closed. pic.twitter.com/aEbCFHB0we