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Сборная УКРАИНЫ
03 апреля 2023, 19:35 | Обновлено 03 апреля 2023, 19:39
3232
11

Именитый хорватский тренер может возглавить сборную Украины

На должность претендует Славен Билич

03 апреля 2023, 19:35 | Обновлено 03 апреля 2023, 19:39
3232
11
Именитый хорватский тренер может возглавить сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный хорватский специалист Славен Билич может возглавить сборную Украины. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Славен Билич – кандидат на должность в сборной Украины на случай, если УАФ решится на неминуемую смену тренера. Запланированы переговоры, чтобы понять ситуацию. Билича высоко ценят и он свободен после того, как глава его карьеры в «Уотфорде» завершилась» – пишет Романо.

Из «Уотфорда» Билич был уволен в начале марта. Также 54-летний специалист известен по работе с «Хайдуком», сборной Хорватии, «Локомотивом», «Бешикташем», «Вест Хэмом», «Аль-Иттихадом», ВБА и «Бейцин Гуонань».

Напомним, сборная Украины остается без главного тренера после ухода Александра Петракова в конце прошлого года. Сейчас обязанности наставника временно исполняет Руслан Ротань, в СМИ неоднократно сообщалось о планах УАФ пригласить Сергея Реброва.

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Славен Билич сборная Украины по футболу
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 11
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Макс Максов
Було б непогано! А то щось з Ребровим, так і не зрозуміло...
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+2
romario1501
А як же Ротань ??)) В нього тепер буде пару вільних днів і йому прийдеться шукати нову команду ))
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0
ZlayaSobaka
Як би Вернидуб зміг очолити..
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0
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Алексей Петров
Настало время не "кровати в борделе менять", тусуя физруков, а дать шанс иностранцу. Билич - фигура если не идеальная то очень перспективная для сборной. Тут и Йовичевич, который чуть что подскажет и опыт АПЛ и крупных турниров со сборной Хорватии, не будет панибратства и каких то квот, в форме - играешь, нет - жди своего шанса. Надо брать
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0
Mr.Frost
Це ще зовсім непоганий варіант для збірної. Гірше Ротаня важко придумати.
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0
rosti79
стоило Петракова было выгопнять?
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Луганчанин
Зовсім про нього нічого не знаю. Кіт у мішку. Краще Максимов. Імхо.
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-1
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