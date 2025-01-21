«Бам – и все получается». Мбаппе объяснил, как вернул топ-форму
Форвард стал лучшим игроком команды на старте 2025 года
Форвард Реала Килиан Мбаппе рад, что набрал классную форму и регулярно забивает, однако признал, что в первой половине сезона действовал неудачно и беспокоился о том, что должен играть лучше.
«Проблемы были психологические. Я знал, что должен делать больше, хотя чувствовал, что физически у меня все нормально, взаимодействие в команде было на уровне. Я знал, что нужно делать, и потом вдруг – бам, все начало получаться. Я пришел в Реал не для того, чтобы играть плохо».
«Но нужно продолжать. Я хорошо провел один месяц – это нормально, но недостаточно. Я слишком много думал над этой ситуацией, и в этом была проблема», – сказал Мбаппе.
Француз в сезоне забил 17 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах.
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