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  4. «Бам – и все получается». Мбаппе объяснил, как вернул топ-форму
Испания
21 января 2025, 21:12 | Обновлено 21 января 2025, 22:03
746
0

«Бам – и все получается». Мбаппе объяснил, как вернул топ-форму

Форвард стал лучшим игроком команды на старте 2025 года

21 января 2025, 21:12 | Обновлено 21 января 2025, 22:03
746
0
«Бам – и все получается». Мбаппе объяснил, как вернул топ-форму
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард Реала Килиан Мбаппе рад, что набрал классную форму и регулярно забивает, однако признал, что в первой половине сезона действовал неудачно и беспокоился о том, что должен играть лучше.

«Проблемы были психологические. Я знал, что должен делать больше, хотя чувствовал, что физически у меня все нормально, взаимодействие в команде было на уровне. Я знал, что нужно делать, и потом вдруг – бам, все начало получаться. Я пришел в Реал не для того, чтобы играть плохо».

«Но нужно продолжать. Я хорошо провел один месяц – это нормально, но недостаточно. Я слишком много думал над этой ситуацией, и в этом была проблема», – сказал Мбаппе.

Француз в сезоне забил 17 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах.

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Реал Мадрид Килиан Мбаппе Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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