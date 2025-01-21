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Лига Европы
21 января 2025, 21:49 | Обновлено 21 января 2025, 21:53
1150
3

Экс-арбитр ФИФА: «Пенальти в ворота Динамо был сомнительным»

У рефери матча были проблемы с фиксацией фолов

21 января 2025, 21:49 | Обновлено 21 января 2025, 21:53
1150
3
Экс-арбитр ФИФА: «Пенальти в ворота Динамо был сомнительным»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями об обслуживании поединка Лиги Европы «Галатасарай» – «Динамо» эстонской судейской бригадой:

«Нельзя сказать, что арбитр Кристо Тохвер был предвзят к какой-то из команд. Хорошее впечатление производила его функциональная подготовка, что помогало находиться на поле в водовороте событий. А дальше иногда создавалось впечатление, что у рефери плохо со зрением, ведь он банально не фиксировал нарушения. Потому что одно дело позволять борьбу за мяч в рамках правил и совсем другое – пропускать откровенные удары по ногам.

Что касается эпизода с отменой второй желтой карточки игроку хозяев и назначения в этом же игровом моменте пенальти, то решающее слово было за системой ВАР. Однако 11-метровый был сомнительным и хорошо, что справедливость таки взяла верх. Напомнил о себе Андрей Ярмоленко, который оформил «дубль» и спас киевлян от поражения. Это первое очко завоеванное динамовцами в Лиге Европы, хотя «Галатасарай» спокойно мог закрывать игру еще в первом тайме. Но прощал защитникам киевлян очередные промахи, а под занавес матча вместо того, чтобы сыграть по результату, был наказан за недооценку соперника».

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Динамо Киев Галатасарай Галатасарай - Динамо Лига Европы Мирослав Ступар инсайд Андрей Ярмоленко
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua81
ничего там сомнительного не было.
не понятна отмена желтой карточки турку. Фол Тымчика не отменяет умышленной игры рукой.
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