Экс-арбитр ФИФА: «Пенальти в ворота Динамо был сомнительным»

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями об обслуживании поединка Лиги Европы «Галатасарай» – «Динамо» эстонской судейской бригадой:

«Нельзя сказать, что арбитр Кристо Тохвер был предвзят к какой-то из команд. Хорошее впечатление производила его функциональная подготовка, что помогало находиться на поле в водовороте событий. А дальше иногда создавалось впечатление, что у рефери плохо со зрением, ведь он банально не фиксировал нарушения. Потому что одно дело позволять борьбу за мяч в рамках правил и совсем другое – пропускать откровенные удары по ногам.

Что касается эпизода с отменой второй желтой карточки игроку хозяев и назначения в этом же игровом моменте пенальти, то решающее слово было за системой ВАР. Однако 11-метровый был сомнительным и хорошо, что справедливость таки взяла верх. Напомнил о себе Андрей Ярмоленко, который оформил «дубль» и спас киевлян от поражения. Это первое очко завоеванное динамовцами в Лиге Европы, хотя «Галатасарай» спокойно мог закрывать игру еще в первом тайме. Но прощал защитникам киевлян очередные промахи, а под занавес матча вместо того, чтобы сыграть по результату, был наказан за недооценку соперника».