Вместо Анчелотти. Известны 3 варианта Реала на пост главного тренера
Руководство мадридского гранда рассматривает Зинедина Зидана, Рауля и Хаби Алонсо
В мадридском «Реале» нашли 3 кандидатов на замену итальянскому коучу Карло Анчелотти, сообщает Fichajes.
По информации источника, сменить 65-летнего специалиста, который может покинуть столицу Испании уже в конце этого сезона, могут следующие коучи: Зинедин Зидан, который находится без клуба с лета 2021 года, Рауль, который возглавляет молодежную команду «сливочных» и Хаби Алонсо, который руководит леверкузенским «Байером». Самым приоритетным вариантом является назначение тренера немецкого клуба.
Контракт Карло Анчелотти с испанским грандом действует до лета 2026 года.
Ранее сообщалось о том, что мадридский «Реал» попытается украсть у «Барселоны» немецкого защитника.
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