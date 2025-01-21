Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вместо Анчелотти. Известны 3 варианта Реала на пост главного тренера
Испания
21 января 2025, 19:30 | Обновлено 21 января 2025, 20:08
1185
0

Вместо Анчелотти. Известны 3 варианта Реала на пост главного тренера

Руководство мадридского гранда рассматривает Зинедина Зидана, Рауля и Хаби Алонсо

21 января 2025, 19:30 | Обновлено 21 января 2025, 20:08
1185
0
Вместо Анчелотти. Известны 3 варианта Реала на пост главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В мадридском «Реале» нашли 3 кандидатов на замену итальянскому коучу Карло Анчелотти, сообщает Fichajes.

По информации источника, сменить 65-летнего специалиста, который может покинуть столицу Испании уже в конце этого сезона, могут следующие коучи: Зинедин Зидан, который находится без клуба с лета 2021 года, Рауль, который возглавляет молодежную команду «сливочных» и Хаби Алонсо, который руководит леверкузенским «Байером». Самым приоритетным вариантом является назначение тренера немецкого клуба.

Контракт Карло Анчелотти с испанским грандом действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что мадридский «Реал» попытается украсть у «Барселоны» немецкого защитника.

По теме:
«Бам – и все получается». Мбаппе объяснил, как вернул топ-форму
Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 21 января. Смотреть онлайн LIVE
Реал Мадрид – РБ Зальцбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карло Анчелотти Зинедин Зидан Рауль Гонсалес Хаби Алонсо Реал Мадрид назначение тренера Байер
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко ответит на вопросы. Президент УАФ проведет пресс-конференцию
Футбол | 21 января 2025, 19:16 1
Шевченко ответит на вопросы. Президент УАФ проведет пресс-конференцию
Шевченко ответит на вопросы. Президент УАФ проведет пресс-конференцию

Мероприятие состоится 11 февраля

Источник: турецкий клуб возобновил интерес к Шапаренко
Футбол | 21 января 2025, 16:07 9
Источник: турецкий клуб возобновил интерес к Шапаренко
Источник: турецкий клуб возобновил интерес к Шапаренко

«Трабзонспор» проявляет серьезную активность на трансферном рынке

ХОЛИФИЛД: «Знаете, что бы я посоветовал Усику после победы над Фьюри?»
Бокс | 20.01.2025, 23:24
ХОЛИФИЛД: «Знаете, что бы я посоветовал Усику после победы над Фьюри?»
ХОЛИФИЛД: «Знаете, что бы я посоветовал Усику после победы над Фьюри?»
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Футбол | 21.01.2025, 06:59
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Бокс | 21.01.2025, 08:04
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
21.01.2025, 12:18 2
Теннис
Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
20.01.2025, 08:24 6
Бокс
Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
19.01.2025, 21:34 27
Футбол
«За Мудрика заплатили 100 млн». Кассано снова раскритиковал звезду Милана
«За Мудрика заплатили 100 млн». Кассано снова раскритиковал звезду Милана
20.01.2025, 13:12 1
Футбол
«Новый Кроос». Перес и Анчелотти в восторге от испанского полузащитника
«Новый Кроос». Перес и Анчелотти в восторге от испанского полузащитника
20.01.2025, 12:34 4
Футбол
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
20.01.2025, 04:10 69
Теннис
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
20.01.2025, 08:03 4
Футбол
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
21.01.2025, 11:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем