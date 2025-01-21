Вместо Анчелотти. Известны 3 варианта Реала на пост главного тренера

В мадридском «Реале» нашли 3 кандидатов на замену итальянскому коучу Карло Анчелотти, сообщает Fichajes.

По информации источника, сменить 65-летнего специалиста, который может покинуть столицу Испании уже в конце этого сезона, могут следующие коучи: Зинедин Зидан, который находится без клуба с лета 2021 года, Рауль, который возглавляет молодежную команду «сливочных» и Хаби Алонсо, который руководит леверкузенским «Байером». Самым приоритетным вариантом является назначение тренера немецкого клуба.

Контракт Карло Анчелотти с испанским грандом действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что мадридский «Реал» попытается украсть у «Барселоны» немецкого защитника.