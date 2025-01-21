Неожиданно. Реал пытается украсть у Барселоны немецкого защитника

Немецкий защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та привлекает внимание каталонской «Барселоны и мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, 28-летний футболист, который был максимально близок к трансферу в каталонский гранд, все еще остается на радаре «сливочных», которым необходимо усилить центр обороны.

У руководства мадридского гранда есть козырь в рукаве в виде возможного приглашения на тренерский мостик Хаби Алонсо, с которым на данный момент работает Джонатан в Леверкузене. Два испанских коллектива поборются за переход Та в их команду.

Ранее сообщалось о том, что именитый экс-игрок «Реала» может перейти в «Барселону».