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Испания
21 января 2025, 18:59 | Обновлено 21 января 2025, 19:03
236
0

Неожиданно. Реал пытается украсть у Барселоны немецкого защитника

Джонатан Та интересует два испанских гранда

21 января 2025, 18:59 | Обновлено 21 января 2025, 19:03
236
0
Неожиданно. Реал пытается украсть у Барселоны немецкого защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Та

Немецкий защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та привлекает внимание каталонской «Барселоны и мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, 28-летний футболист, который был максимально близок к трансферу в каталонский гранд, все еще остается на радаре «сливочных», которым необходимо усилить центр обороны.

У руководства мадридского гранда есть козырь в рукаве в виде возможного приглашения на тренерский мостик Хаби Алонсо, с которым на данный момент работает Джонатан в Леверкузене. Два испанских коллектива поборются за переход Та в их команду.

Ранее сообщалось о том, что именитый экс-игрок «Реала» может перейти в «Барселону».

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Джонатан Та Реал Мадрид Барселона Байер трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги Хаби Алонсо
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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