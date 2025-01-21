Он забивал в финале ЛЧ. Именитый экс-игрок Реала может перейти в Барселону

Испанский вингер «ПСЖ» Марко Асенсио может стать игроком «Барселоны», сообщает El Chiringuito.

По информации источника, агент игрока Жорже Мендеш предложил 29-летнего футболиста «Барселоне» и мадридскому «Атлетико». После прихода в французский клуб Хвичи Кварцхелии игровые минуты Марко могут сократиться, потому рассматривается варианты аренды, однако оба гранда испанского футбола на данный момент не сильно заинтересованы в трансфере.

Каталонский гранд сконцентрирован на подписании Маркуса Рэшфорда. Стоит отметить, что во время игры Асенсио в «Мальорке», «сине-гранатовые »уже пытались подписать его.

Марко Асенсио провел в мадридском «Реале» 8 лет, а в финале Лиги чемпионов 2017 года забил в ворота туринского «Ювентуса».

Ранее сообщалось о том, что «Комо» ворвался в гонку за защитника «Барселоны».