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  4. Он забивал в финале ЛЧ. Именитый экс-игрок Реала может перейти в Барселону
Испания
21 января 2025, 18:29 |
783
0

Он забивал в финале ЛЧ. Именитый экс-игрок Реала может перейти в Барселону

Марко Асенсио был предложен каталонскому гранду

21 января 2025, 18:29 |
783
0
Он забивал в финале ЛЧ. Именитый экс-игрок Реала может перейти в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Асенсио

Испанский вингер «ПСЖ» Марко Асенсио может стать игроком «Барселоны», сообщает El Chiringuito.

По информации источника, агент игрока Жорже Мендеш предложил 29-летнего футболиста «Барселоне» и мадридскому «Атлетико». После прихода в французский клуб Хвичи Кварцхелии игровые минуты Марко могут сократиться, потому рассматривается варианты аренды, однако оба гранда испанского футбола на данный момент не сильно заинтересованы в трансфере.

Каталонский гранд сконцентрирован на подписании Маркуса Рэшфорда. Стоит отметить, что во время игры Асенсио в «Мальорке», «сине-гранатовые »уже пытались подписать его.

Марко Асенсио провел в мадридском «Реале» 8 лет, а в финале Лиги чемпионов 2017 года забил в ворота туринского «Ювентуса».

Ранее сообщалось о том, что «Комо» ворвался в гонку за защитника «Барселоны».

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Марко Асенсио Реал Мадрид Барселона ПСЖ Ювентус Лига чемпионов трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Атлетико Мадрид Жорже Мендеш Маркус Рэшфорд
Данііл Киріяка Источник: El Chiringuito
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