Он забивал в финале ЛЧ. Именитый экс-игрок Реала может перейти в Барселону
Марко Асенсио был предложен каталонскому гранду
Испанский вингер «ПСЖ» Марко Асенсио может стать игроком «Барселоны», сообщает El Chiringuito.
По информации источника, агент игрока Жорже Мендеш предложил 29-летнего футболиста «Барселоне» и мадридскому «Атлетико». После прихода в французский клуб Хвичи Кварцхелии игровые минуты Марко могут сократиться, потому рассматривается варианты аренды, однако оба гранда испанского футбола на данный момент не сильно заинтересованы в трансфере.
Каталонский гранд сконцентрирован на подписании Маркуса Рэшфорда. Стоит отметить, что во время игры Асенсио в «Мальорке», «сине-гранатовые »уже пытались подписать его.
Марко Асенсио провел в мадридском «Реале» 8 лет, а в финале Лиги чемпионов 2017 года забил в ворота туринского «Ювентуса».
Ранее сообщалось о том, что «Комо» ворвался в гонку за защитника «Барселоны».
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