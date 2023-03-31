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31 марта 2023, 21:26 |
125
0

Кучерявый был признан игроком месяца в Фалкирке

Смена клуба пошла хавбеку на пользу

31 марта 2023, 21:26 |
125
0
Кучерявый был признан игроком месяца в Фалкирке
ФК Фалкирк

Украинский полузащитник Максим Кучерявый был признан лучшим игроком марта в шотландском «Фалкирке». Напомним, этот клуб выступает в третьем дивизионе чемпионата Шотландии.

20-летний Кучерявый перешел в «Фалкирк» из «Сент-Джонстона» на правах аренды в феврале текущего года. С тех пор украинец успел провести за свой новый клуб 6 матчей (4 из них – в марте), в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

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Максим Кучерявый Фалкирк
Источник Sport.ua
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