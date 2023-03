Кучерявый был признан игроком месяца в Фалкирке

Украинский полузащитник Максим Кучерявый был признан лучшим игроком марта в шотландском «Фалкирке». Напомним, этот клуб выступает в третьем дивизионе чемпионата Шотландии.

20-летний Кучерявый перешел в «Фалкирк» из «Сент-Джонстона» на правах аренды в феврале текущего года. С тех пор украинец успел провести за свой новый клуб 6 матчей (4 из них – в марте), в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

🏆 Max Kucheriavyi has been named @mdfinlay Player of the Month for March, in association with JF Colley Goldsmiths!



👏 Congratulations, Max! pic.twitter.com/VlGh7LbJmS