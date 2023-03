Алькарас идет за Sunshine Double, выиграв 16-й из 17 матчей в 2023 году

Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) вышел в 1/8 финала хардового турнира серии АТР 1000 Майами (США).

В 1/32 финала соревнований 19-летний испанец в двух сетах разгромил Факундо Баньиса (Аргентина, ATP 100) со счетом 6:0, 6:2, а в 1/16 выиграл у Душана Лайовича (Сербия, AТР 76) также в двух партиях – 6:0, 7:6 (7:5).

ATP 1000 Майами. 1/32 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Факундо Баньис (Аргентина) – 6:0, 6:2

АТР 1000 Майами. 1/16 финала

Карлос Алькарас (Испания) – Душан Лайович (Сербия) – 6:0, 7:6 (7:5)

Мастерсы в Майами и Индиан-Уэллсе входят в ивент Sunshine Double. Ранее Алькарас выиграл трофей в Индиан-Уэллсе.

В 2023 году Карлос выиграл 16 матчей из 17. Единственное поражение было в финале соревнований в Рио-де-Жанейро (Бразилия), где он уступил Кэмерону Норри. В этом сезоне на сету Алькараса уже 2 трофея. Помимо Индиан-Уэллса, он взял грунтовой турнир в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Alcaraz control ✈️



Defending champ @carlosalcaraz fights off a late surge from Lajovic to move into the #MiamiOpen R16! pic.twitter.com/Q3Xd52lBaC