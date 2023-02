Первый турнир – первый трофей. Алькарас выиграл титул в столице Аргентины

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) выиграл грунтовой турнир серии АТР 250 в Буэнос-Айрсе (Аргентина).

В финале турнира испанец уверенно выиграл у Кэмерона Норри (Великобритания, ATP 12) в двух сетах за 1 час и 35 минут.

ATP 250 Буэнос-Айрес. Грунт. Финал

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Кэмерон Норри (Великобритания) [2] – 6:3, 7:5

За матч Карлос отдал всего одну подачу.

Для молодого испанца этот трофей стал первый в 2023 году. Также и этот турнир стал для него первым в новом сезоне, так как перед стартом АО 2023 он получил травму ноги.

TITLE NUMBER 7️⃣@carlosalcaraz returns to the tour triumphantly, defeating Norrie 6-3 7-5 to win the @ArgentinaOpen! pic.twitter.com/Uo8KOez0oy — Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2023

Teeing off on the backhand 🚀 pic.twitter.com/bbVEjmaEmY — Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2023