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ATP
27 февраля 2023, 02:50 |
26
0

Латиноамериканское дежавю. Алькарас не смог защитить трофей в Бразилии

Молодой испанец уступил в финале турнира АТР 500 в Рио-де-Жанейро Кэмерону Норри

27 февраля 2023, 02:50 |
26
0
Латиноамериканское дежавю. Алькарас не смог защитить трофей в Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэмерон Норри

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) уступил в финале турнира серии АТР 500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

19-летнего испанца в матче за титул обыграл Кэмерон Норри (АТР 13, Великобритания) в трех сетах за 2 часа и 43 минуты.

ATP 500 Рио-де-Жанейро. Грунт. Финал

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Кэмерон Норри (Великобритания) [2] – 7:5, 4:6, 5:7

Карлос обыгрывал Кэмерона со счетом 3:0 во второй партии, однако не смог удержать преимущество.

В прошлом году Алькарас выиграл трофей на этих кортах.

Интересно, что Алькарас и Норри неделей ранее играли в финале турнира серии АТР 250 в Буэнос-Айресе. Тогда испанец в двух сетах закрыл представителя Великобритании.

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ATP Рио-де-Жанейро Карлос Алькарас (теннисист) Кэмерон Норри
Источник Sport.ua
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