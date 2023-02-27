Латиноамериканское дежавю. Алькарас не смог защитить трофей в Бразилии
Молодой испанец уступил в финале турнира АТР 500 в Рио-де-Жанейро Кэмерону Норри
Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) уступил в финале турнира серии АТР 500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
19-летнего испанца в матче за титул обыграл Кэмерон Норри (АТР 13, Великобритания) в трех сетах за 2 часа и 43 минуты.
ATP 500 Рио-де-Жанейро. Грунт. Финал
Карлос Алькарас (Испания) [1] – Кэмерон Норри (Великобритания) [2] – 7:5, 4:6, 5:7
Карлос обыгрывал Кэмерона со счетом 3:0 во второй партии, однако не смог удержать преимущество.
В прошлом году Алькарас выиграл трофей на этих кортах.
Интересно, что Алькарас и Норри неделей ранее играли в финале турнира серии АТР 250 в Буэнос-Айресе. Тогда испанец в двух сетах закрыл представителя Великобритании.
Norrie + Rio = NORRIO 🇬🇧🤝🇧🇷— Rio Open (@RioOpenOficial) February 26, 2023
O momento em que o britânico venceu a final mais longa da história do #RioOpen em 2h41!👏 pic.twitter.com/HExOhhbnJq
O esperado beijo! 💋🏆@cam_norrie | #RioOpen pic.twitter.com/8xJNPJAqlQ— Rio Open (@RioOpenOficial) February 26, 2023
Winner. @cam_norrie | #RioOpen pic.twitter.com/URo1SqATlv— Rio Open (@RioOpenOficial) February 27, 2023
More of Norrie and Carlitos, please! 👏@cam_norrie | @carlosalcaraz | @RioOpenOficial | #RioOpen pic.twitter.com/Zu20WZ8qnN— ATP Tour (@atptour) February 27, 2023
Always smiling 😃 @carlosalcaraz | #RioOpen pic.twitter.com/rZ0tBZrgPq— Rio Open (@RioOpenOficial) February 27, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Новичок «Жироны» снова оказался среди лучших
Арман Дюплантис бьет свои же рекорды