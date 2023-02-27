Латиноамериканское дежавю. Алькарас не смог защитить трофей в Бразилии

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) уступил в финале турнира серии АТР 500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

19-летнего испанца в матче за титул обыграл Кэмерон Норри (АТР 13, Великобритания) в трех сетах за 2 часа и 43 минуты.

ATP 500 Рио-де-Жанейро. Грунт. Финал

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Кэмерон Норри (Великобритания) [2] – 7:5, 4:6, 5:7

Карлос обыгрывал Кэмерона со счетом 3:0 во второй партии, однако не смог удержать преимущество.

В прошлом году Алькарас выиграл трофей на этих кортах.

Интересно, что Алькарас и Норри неделей ранее играли в финале турнира серии АТР 250 в Буэнос-Айресе. Тогда испанец в двух сетах закрыл представителя Великобритании.