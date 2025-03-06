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  4. Рубен АМОРИМ: «Лига Европы – не самый важный турнир для клуба»
Лига Европы
06 марта 2025, 09:55 |
62
0

Рубен АМОРИМ: «Лига Европы – не самый важный турнир для клуба»

Наставник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал результаты своих подопечнных

06 марта 2025, 09:55 |
62
0
Рубен АМОРИМ: «Лига Европы – не самый важный турнир для клуба»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

6 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором сойдутся испанский «Реал Сосьедад» и английский «Манчестер Юнайтед».

Накануне этого противостояния главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим прокомментировал результаты своих подопечных:

«Лига Европы – не самый важный турнир для клуба. Я понимаю, что многие недовольны тем, что мы выбыли из всех кубков и плохо играем в чемпионате. Я провел здесь три месяца и могу с уверенностью сказать, что мы сможем подписать сильных футболистов даже если не попадем в Лигу чемпионов в следующем сезоне. В этом плане Лига Европы не играет важной роли для будущего «Манчестер Юнайтед».

Мы стараемся следить за всеми игроками и предоставлять шанс нашей молодежи. Нужно понимать, что привлечение новых футболистов – это ответственный шаг для любого тренера. Очевидно, что в чемпионате могут играть одни, а в Лиге Европы совсем другие.

Мы готовы к сопернику и понимаем, что у испанского клуба есть огромный международный опыт. Нас ожидает тяжелый вызов, поскольку многие игроки недоступны, но они продолжают заниматься на тренировочной базе. Мы больше не можем себе позволить терять так много футболистов из-за травм. Нужно заботиться об этом», – сообщил Аморим.

Матч «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» пройдет на стадионе «Reale Arena» в Сан-Себастьяне. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

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Лига Европы Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед Рубен Аморим пресс-конференция
Николай Титюк Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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