ВИДЕО. Форвард Вердера разбил Перу, Хаверц не забил с пенальти за Германию

В субботу, 25 марта, состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Перу. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «бундестим».

В этом поединке дважды отличился 30-летний форвард немецкого «Вердера» Никлас Фуллкруг. Он забил на 12-й и 33-й минутах.

Интересно, что на 68-й игрок лондонского «Челси» Кай Хаверц не реализовал 11-метровый, попав в правую штангу.

28 марта сборная Германии встретится в товарищеском матче против Бельгии. Перу в тот же день проведет спарринг с Марокко.

Товарищеский матчи. 25 марта

Германия – Перу – 2:0

Голы: Фуллкруг, 13, 33

Германия: Тер Штеген, Гинтер, Шлоттербек (Керер, 86), Раум, Джан (Горетцка, 46), Киммих, Хавертц (Шаде, 75), Виртц (Гетце, 46), Вольф, Фуллкруг (Бериша, 75), Вернер (Гнабри, 46).



Перу: Гальесе, Адвинкула (Самбрано, 88), Араухо, Абрам, Тапия, Лопес, Каррильо (Сандоваль, 88), Картахена (Поло, 56), Акино (Йотун, 71), Руидиас (Лападула, 46), Гонсалес (Флорес, 46).

