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Англия
21 марта 2023, 03:31 | Обновлено 21 марта 2023, 03:35
41
0

Англия провела первую тренировку перед матчами с Италией и Украиной

Грилиш забивал, все остальные не забывали общаться

21 марта 2023, 03:31 | Обновлено 21 марта 2023, 03:35
41
0
Англия провела первую тренировку перед матчами с Италией и Украиной
twitter.com/England

Футболисты сборной Англии начали подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2024 против команд Италии (23 марта) и Украины (26 марта).

Подопечные Гарета Саутгейта собрались в английской столице и провели занятие на базе Английской футбольной ассоциации. Вначале родоначальники футбола провели в зале разминку с элементами гимнастики, а затем тренировались на поле.

Игроки работали с хорошим настроением, а полузащитник Джек Грилиш усердно старался оттачивать свой завершающий удар по воротам.

Согласно расписанию, в среду, 22 марта, сборная Англии улетит в Неаполь на встречу с командой Италии. В день игры, 23-го числа, подопечные Саутгейта домой сразу не вернуться – их вылет в Лондон намечен на 24 марта. На следующий день у них намечена предыгровая тренировка, а 26 марта должна состояться игра со сборной Украины (начало – в 19:00 по киевскому времени).

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Источник Twitter
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