Англия провела первую тренировку перед матчами с Италией и Украиной

Футболисты сборной Англии начали подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2024 против команд Италии (23 марта) и Украины (26 марта).

Подопечные Гарета Саутгейта собрались в английской столице и провели занятие на базе Английской футбольной ассоциации. Вначале родоначальники футбола провели в зале разминку с элементами гимнастики, а затем тренировались на поле.

Игроки работали с хорошим настроением, а полузащитник Джек Грилиш усердно старался оттачивать свой завершающий удар по воротам.

Согласно расписанию, в среду, 22 марта, сборная Англии улетит в Неаполь на встречу с командой Италии. В день игры, 23-го числа, подопечные Саутгейта домой сразу не вернуться – их вылет в Лондон намечен на 24 марта. На следующий день у них намечена предыгровая тренировка, а 26 марта должна состояться игра со сборной Украины (начало – в 19:00 по киевскому времени).

