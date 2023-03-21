Англия провела первую тренировку перед матчами с Италией и Украиной
Грилиш забивал, все остальные не забывали общаться
Футболисты сборной Англии начали подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2024 против команд Италии (23 марта) и Украины (26 марта).
Подопечные Гарета Саутгейта собрались в английской столице и провели занятие на базе Английской футбольной ассоциации. Вначале родоначальники футбола провели в зале разминку с элементами гимнастики, а затем тренировались на поле.
Игроки работали с хорошим настроением, а полузащитник Джек Грилиш усердно старался оттачивать свой завершающий удар по воротам.
Согласно расписанию, в среду, 22 марта, сборная Англии улетит в Неаполь на встречу с командой Италии. В день игры, 23-го числа, подопечные Саутгейта домой сразу не вернуться – их вылет в Лондон намечен на 24 марта. На следующий день у них намечена предыгровая тренировка, а 26 марта должна состояться игра со сборной Украины (начало – в 19:00 по киевскому времени).
Back together 🙌— England (@England) March 20, 2023
The #ThreeLions have arrived at St. George's Park for March camp! pic.twitter.com/zo14m2akiw
Straight down to work 💪 pic.twitter.com/ONOVQCz4Nv— England (@England) March 20, 2023
Back together. 🦁 pic.twitter.com/kK9zdXZg1x— England (@England) March 20, 2023
Day one done ☑️ pic.twitter.com/aE1Izb39lx— England (@England) March 20, 2023
Strike, @JackGrealish 💥 pic.twitter.com/E23lwP1hpu— England (@England) March 20, 2023
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