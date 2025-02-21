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Англия
21 февраля 2025, 16:59 | Обновлено 21 февраля 2025, 17:00
569
0

Не устраивает. Пеп Гвардиола готов попрощаться с полузащитником

Джек Грилиш в последнее время потерял стабильность в игре

21 февраля 2025, 16:59 | Обновлено 21 февраля 2025, 17:00
569
0
Не устраивает. Пеп Гвардиола готов попрощаться с полузащитником
Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш может покинуть команду летом из-за слабой формы.

Об этом сообщает Daily Mirror.

По информации источника, главный тренер Пеп Гвардиола планирует масштабное обновление состава, и Грилиш находится в списке кандидатов на выход в первую очередь.

В этом сезоне полузащитник не впечатляет своей игрой. Ранее ему понадобился целый год, чтобы забить один гол за «Сити».

Также под возможную чистку попали Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Джон Стоунз, Маттео Ковачич, Эдерсон и Кайл Уокер.

Сообщается, что в следующем сезоне «Манчестер Сити» будет делать ставку на молодых игроков.

В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» без шансов уступил мадридскому «Реалу».

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Александр Сильченко Источник: The Mirror
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