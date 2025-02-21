Не устраивает. Пеп Гвардиола готов попрощаться с полузащитником

29-летний английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш может покинуть команду летом из-за слабой формы.

Об этом сообщает Daily Mirror.

По информации источника, главный тренер Пеп Гвардиола планирует масштабное обновление состава, и Грилиш находится в списке кандидатов на выход в первую очередь.

В этом сезоне полузащитник не впечатляет своей игрой. Ранее ему понадобился целый год, чтобы забить один гол за «Сити».

Также под возможную чистку попали Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Джон Стоунз, Маттео Ковачич, Эдерсон и Кайл Уокер.

Сообщается, что в следующем сезоне «Манчестер Сити» будет делать ставку на молодых игроков.

В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» без шансов уступил мадридскому «Реалу».