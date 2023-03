ВИДЕО. Пушечный гол Роналду со штрафного признан лучшим на неделе в лиге

Звездный португальский форвард клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду выиграл в голосовании за лучший гол 21-го тура чемпионата Саудовского Аравии.

18 марта «Аль-Наср» принимал «Абха» на своем стадионе. На 78-й минуте Роналду пушечным ударом со штрафного сравнял счет, а спустя 8 минут победу для «Аль-Насра» вырвал Талиска.

4 апреля «Аль-Наср» сыграет в 22-м туре на выезде против ФК «Аль-Адахл». Сейчас команда Роналду занимает второе месте в таблице саудовской лиги, имея в своем активе 49 очков. У лидера «Аль-Иттихада» 50 пунктов.

G̷O̷A̷T̷ 𝗚𝗢𝗔𝗟 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗪𝗘𝗘𝗞 🐐⚽️



Ronaldo’s free-kick has been voted as the pick of round 21’s strikes 👏 #RoshnSaudiLeague | #CR7𓃵 | @Cristiano | @AlNassrFC_EN pic.twitter.com/DhgQaq4h4g