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19 марта 2023, 04:52 |
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ВИДЕО. Головой с 15 метров. Костышин забил первый гол в США

24-летний украинец отличился за «Эль-Пасо Локомотив»

19 марта 2023, 04:52 |
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0
ВИДЕО. Головой с 15 метров. Костышин забил первый гол в США
Twitter. Денис Костышин (с украинским флагом)

Украинский 24-летний футболист Денис Костышин забил в матче USL (вторая лига США) за «Эль-Пасо Локомотив» в ворота «Детройта».

На 18-й минуте после навеса в штрафную полузащитник ударил головой и впервые отличился за новый для себя клуб.

В декабре 2022 года Костышин перешел в американский чемпионат из «Александрии». До этого поединка он отыграл за «Эль-Пасо» 3 матча.

ВИДЕО. Головой с 15 метров. Костышин забил первый гол в США

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Эль-Пасо Локомотив видео голов и обзор видео Денис Костышин USL
Источник Sport.ua
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