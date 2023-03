Украинский 24-летний футболист Денис Костышин забил в матче USL (вторая лига США) за «Эль-Пасо Локомотив» в ворота «Детройта».

На 18-й минуте после навеса в штрафную полузащитник ударил головой и впервые отличился за новый для себя клуб.

В декабре 2022 года Костышин перешел в американский чемпионат из «Александрии». До этого поединка он отыграл за «Эль-Пасо» 3 матча.

ВИДЕО. Головой с 15 метров. Костышин забил первый гол в США

Nothing like that “first goal for your new club” feeling! ✨#ELPvDET #CincoDeLocos #VamosElPaso https://t.co/LvRV0fhHKk pic.twitter.com/b3Niw72JC0