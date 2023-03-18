Челси – Эвертон. Мудрик и Миколенко – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE
Матч 28-го тура АПЛ пройдет 18 марта в 19:30 по киевскому времени
В субботу, 18 марта, «Челси» в 28-м туре АПЛ примет «Эвертон». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
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После длительного неудачного отрезка «Челси», похоже, понемногу нащупывает свою игру. После серий сначала с трех ничьих, а потом из трех поражений команда Грэма Поттера одержала три победы подряд. В АПЛ были обыграны «Лидс» и «Лестер», а в Лиге чемпионов «Синие» неделю назад в ответном матче 1/8 финала обыграли «Боруссию» Дортмунд со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал, где сыграют с «Реалом». И поединок против «Эвертона» – это хорошая возможность победную серию продолжить.
Челси – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на «Setanta Sports Украина».
Стартовые составы команд
Your Chelsea side today! 🔵#CheEve pic.twitter.com/ALcbzDwcly— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 18, 2023
⚠️ Team news is in! ⚠️— Everton (@Everton) March 18, 2023
Sean Dyche names an unchanged XI from the win against Brentford.#CHEEVE pic.twitter.com/Ut3C9C4Y5r
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