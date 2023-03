АПЛ. Магия «15 March» Де Дзерби, Тони поставил на свой гол Саутгемптону?

В среду, 15 марта, состоялись два матча АПЛ.

В перенесенном 8-м туре чемпионата Англии по футболу «Брайтон» минимально обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. Единственный гол для команды Де Дзерби забил Соломон Марч на 15-й минуте. Интересно, что фамилия Соломона на английском пишется «March», как и март. Также сегодня 15 марта...

В другом перенесенном поединке, но уже 7-го тура, «Саутгемптон» на своем поле потерпел поражение от «Брентфорда». На 32-й минуте счет в матче открыл Айван Тоуни, которые подозревается в ставках на спортивные события. На 90+7 минуте жирную точку в игре поставил Йоан Висса.

Чемпионат Англии по футболу. 15 марта

Брайтон – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Марч, 15

Саутгемптон – Брентфорд – 0:2

Голы: Тони, 32, Висса, 90+7

Now that's an away win 💪💪



😇 0-2 🐝#SOUBRE | #BrentfordFC pic.twitter.com/YLbBvdnWlB