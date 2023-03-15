АПЛ. Магия «15 March» Де Дзерби, Тони поставил на свой гол Саутгемптону?
«Брайтон» минимально обыграл «Кристал Пэлас», «Брентфорд» выиграл у «Саутгемптона»
В среду, 15 марта, состоялись два матча АПЛ.
В перенесенном 8-м туре чемпионата Англии по футболу «Брайтон» минимально обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. Единственный гол для команды Де Дзерби забил Соломон Марч на 15-й минуте. Интересно, что фамилия Соломона на английском пишется «March», как и март. Также сегодня 15 марта...
В другом перенесенном поединке, но уже 7-го тура, «Саутгемптон» на своем поле потерпел поражение от «Брентфорда». На 32-й минуте счет в матче открыл Айван Тоуни, которые подозревается в ставках на спортивные события. На 90+7 минуте жирную точку в игре поставил Йоан Висса.
Чемпионат Англии по футболу. 15 марта
Брайтон – Кристал Пэлас – 1:0
Гол: Марч, 15
Саутгемптон – Брентфорд – 0:2
Голы: Тони, 32, Висса, 90+7
FT: THAT'S A BIG WIN! 🤩— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 15, 2023
[1-0] 📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/MPftl2qOS3
Defeat away from home.#CPFC | #BHACRY pic.twitter.com/0gghZpKDwq— Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 15, 2023
Now that's an away win 💪💪— Brentford FC (@BrentfordFC) March 15, 2023
😇 0-2 🐝#SOUBRE | #BrentfordFC pic.twitter.com/YLbBvdnWlB
March 15, 2023
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