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Саутгемптон
15.03.2023 21:30 – FT 0 : 2
Брентфорд
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Англия
15 марта 2023, 23:48 | Обновлено 15 марта 2023, 23:51
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АПЛ. Магия «15 March» Де Дзерби, Тони поставил на свой гол Саутгемптону?

«Брайтон» минимально обыграл «Кристал Пэлас», «Брентфорд» выиграл у «Саутгемптона»

15 марта 2023, 23:48 | Обновлено 15 марта 2023, 23:51
641
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АПЛ. Магия «15 March» Де Дзерби, Тони поставил на свой гол Саутгемптону?
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

В среду, 15 марта, состоялись два матча АПЛ.

В перенесенном 8-м туре чемпионата Англии по футболу «Брайтон» минимально обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. Единственный гол для команды Де Дзерби забил Соломон Марч на 15-й минуте. Интересно, что фамилия Соломона на английском пишется «March», как и март. Также сегодня 15 марта...

В другом перенесенном поединке, но уже 7-го тура, «Саутгемптон» на своем поле потерпел поражение от «Брентфорда». На 32-й минуте счет в матче открыл Айван Тоуни, которые подозревается в ставках на спортивные события. На 90+7 минуте жирную точку в игре поставил Йоан Висса.

Чемпионат Англии по футболу. 15 марта

Брайтон – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Марч, 15

Саутгемптон – Брентфорд – 0:2

Голы: Тони, 32, Висса, 90+7

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Брайтон Кристал Пэлас Саутгемптон Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Роберто Де Дзерби Айван Тоуни
Источник Sport.ua
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Springfield
И Брайтон догнал Ливерпуль + игра в запасе.
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