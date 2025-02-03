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  4. Милевский отреагировал на нежелание Суркиса отпустить Бражко в АПЛ
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 19:25 | Обновлено 03 февраля 2025, 19:44
3692
9

Милевский отреагировал на нежелание Суркиса отпустить Бражко в АПЛ

Владимир этой зимой мог перейти в «Вулверхэмптон»

03 февраля 2025, 19:25 | Обновлено 03 февраля 2025, 19:44
3692
9
Милевский отреагировал на нежелание Суркиса отпустить Бражко в АПЛ
Instagram. Артем Милевский

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис принял решение не продавать Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон». На это критически отреагировал экс-форвард «Динамо» Артем Милевский.

«Сумма хорошая, отпускайте парня, если 20 миллионов дают! Почему многие хорваты играют в Европе? Потому что Динамо Загреб или Хайдук, если есть какие-то варианты (3, 6, 7 миллионов), то они сразу продают и занимаются другими игроками, это есть уровень.

Более того у нас U-19 нормальная. Отпускайте парня. Что вы ждете? Это же хорошо, когда люди играют в Европе, в АПЛ», – сказал Милевский.

В этом сезоне Владимир Бражко провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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Динамо Киев Игорь Суркис трансферы Вулверхэмптон трансферы АПЛ трансферы УПЛ Владимир Бражко
Дмитро Олійник Источник: Telegram
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Комментарии 9
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axylinam
Когда полностью срок отсидит в Динамо, тогда и отпустят
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+10
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Andromed
можливо одна з небагатьох ситуацій де я погоджуюсь з Мілевським, все по факту сказав
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+2
Alex T
Сурок забыл именно милю спросить шо ему делать)
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-2
acfred
Тю, та може взагалі всю команду продать...  грати хто на позиції цій буде? Ю19? Ю16?
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-3
Stan S.
Так а что отпускать, они одной ногой в чемпионшипе. Вряд ли игрок хочет там играть. Пусть хотя бы прописку ВПЛ сохранят другое дело что в конце сезона уже ему предложение от них может и не поступить в общем рискованно было
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-4
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Burevestnik
вже багато хто відреагував про не перехід Бражка в Англію.
     розказав би краще Міля про мілю і промілі - це від нього цікавіше:
де, з ким, скільки, як було на похМіля вранці,
чи знайшов любимі тапці...
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-5
kadaad
милевский иди в след за всруским кораблем!!!
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-11
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