Милевский отреагировал на нежелание Суркиса отпустить Бражко в АПЛ

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис принял решение не продавать Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон». На это критически отреагировал экс-форвард «Динамо» Артем Милевский.

«Сумма хорошая, отпускайте парня, если 20 миллионов дают! Почему многие хорваты играют в Европе? Потому что Динамо Загреб или Хайдук, если есть какие-то варианты (3, 6, 7 миллионов), то они сразу продают и занимаются другими игроками, это есть уровень.

Более того у нас U-19 нормальная. Отпускайте парня. Что вы ждете? Это же хорошо, когда люди играют в Европе, в АПЛ», – сказал Милевский.

В этом сезоне Владимир Бражко провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.