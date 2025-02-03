Милевский отреагировал на нежелание Суркиса отпустить Бражко в АПЛ
Владимир этой зимой мог перейти в «Вулверхэмптон»
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис принял решение не продавать Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон». На это критически отреагировал экс-форвард «Динамо» Артем Милевский.
«Сумма хорошая, отпускайте парня, если 20 миллионов дают! Почему многие хорваты играют в Европе? Потому что Динамо Загреб или Хайдук, если есть какие-то варианты (3, 6, 7 миллионов), то они сразу продают и занимаются другими игроками, это есть уровень.
Более того у нас U-19 нормальная. Отпускайте парня. Что вы ждете? Это же хорошо, когда люди играют в Европе, в АПЛ», – сказал Милевский.
В этом сезоне Владимир Бражко провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.
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