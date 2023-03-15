15 марта на «Амекс» пройдет перенесенный матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брайтон» встретится с «Кристал Пэлас». Старт поединка запланирован на 20:30 по киевскому времени.

Брайтон

Команда может считаться теневым фаворитом в борьбе за место в зоне еврокубков. Она хорошо показывает пример реализации поговорки «не было бы счастья«. Казалось, внезапный уход Поттера, что годами выстраивал игру, станет ударом для проекта. Но, наоборот, Де Дзерби смог принести новый импульс и вывести чаек на новый уровень. Сейчас у самобытного коллектива побед явно больше, чем поражений, при отличной разнице голов - при том, что в январе, разругавшись с Роберто, ушел лучший бомбардир, Троссард. Кстати, в кубке тоже ведь идет успешная борьба. В феврале статистика была в АПЛ не лучшей, но март стартовал с 4:0 с Вест Хэмом. Но потом с Лидсом, дважды ведя в счете, в итоге закончили только 2:2.

Кристал Пэлас

Клуб тоже пытается реализовать самобытный проект, сделав ставку в 2021-м году на другого перспективного и молодого наставника, Патрика Виейра. Первый сезон у француза, вернувшегося на Туманный Альбион в роли тренера, оказался без оговорок успешным. А сейчас многие пытаются оправдать неудачи легендарного в прошлом хавбека переполненным лазаретом орлом и сложным календарем. Но, в любом случае, очень уж долго не получалось выигрывать - с самого начала нового года. Да, при этом даже с такими грандами, как Манчестер Юнайтед и Ливерпуль, оформлялись почетные ничьи. Но в итоге команда падала в турнирной таблице все ниже, все ближе к опасной зоне. Не удивительно, что Манчестер Сити тоже проиграли. Но пропустили единственный гол с пенальти аж на 78-й минуте.

Статистика личных встреч

В 4-х поединках из 5 последних между клубами были ничьи, причем с идентичным счетом 1:1. Кстати, так было и в феврале, в Лондоне, когда стороны привычно разделили очки.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят особенной интриги в этой паре. Брайтон сильнее, и должен дома это доказать, выиграв при форе -1 гол с коэффициентом - 1,92.