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15 марта 2023, 21:43 | Обновлено 15 марта 2023, 22:27
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1

Раунд сенсаций. Определены все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА

Финал четырех запланирован в швейцарском Ньоне с 21 по 24 апреля

15 марта 2023, 21:43 | Обновлено 15 марта 2023, 22:27
3120
1
Раунд сенсаций. Определены все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА
УЕФА

По итогам 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА было зафиксировано несколько сенсационных результатов и определены полуфинальные пары.

В последнем четвертьфинале хорватский Хайдук прошел немецкую Боруссию Д в очень напряженной серии пенальти (1:1, пен. 9:8).

В полуфиналах встретятся: Спортинг (Португалия) – АЗ Алкмар (Нидерланды), Хайдук (Хорватия) – Милан (Италия).

Финал четырех пройдет в швейцарском Ньоне с 21 по 24 апреля.

Юношеская лига УЕФА

1/4 финала, 14/15 марта

  • Спортинг (Португалия) – Ливерпуль (Англия) – 1:0
  • Милан (Италия) – Атлетико (Испания) – 2:0
  • АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Реал (Испания) – 4:0
  • Боруссия Д (Германия) – Хайдук (Хорватия) – 1:1 (пен. 8:9)

1/2 финала, 21 апреля, Ньон (Швейцария)

  • Спортинг (Португалия) – АЗ Алкмар (Нидерланды)
  • Хайдук (Хорватия) – Милан (Италия)

Финал, 24 апреля, Ньон (Швейцария)

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Источник Sport.ua
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