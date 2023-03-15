Раунд сенсаций. Определены все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА
Финал четырех запланирован в швейцарском Ньоне с 21 по 24 апреля
По итогам 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА было зафиксировано несколько сенсационных результатов и определены полуфинальные пары.
В последнем четвертьфинале хорватский Хайдук прошел немецкую Боруссию Д в очень напряженной серии пенальти (1:1, пен. 9:8).
В полуфиналах встретятся: Спортинг (Португалия) – АЗ Алкмар (Нидерланды), Хайдук (Хорватия) – Милан (Италия).
Финал четырех пройдет в швейцарском Ньоне с 21 по 24 апреля.
Юношеская лига УЕФА
1/4 финала, 14/15 марта
- Спортинг (Португалия) – Ливерпуль (Англия) – 1:0
- Милан (Италия) – Атлетико (Испания) – 2:0
- АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Реал (Испания) – 4:0
- Боруссия Д (Германия) – Хайдук (Хорватия) – 1:1 (пен. 8:9)
1/2 финала, 21 апреля, Ньон (Швейцария)
- Спортинг (Португалия) – АЗ Алкмар (Нидерланды)
- Хайдук (Хорватия) – Милан (Италия)
Финал, 24 апреля, Ньон (Швейцария)
Ajdee❤️💙 pic.twitter.com/AgV8PqEmBi— HNK Hajduk Split (@hajduk) March 15, 2023
#UYL under the lights 🤩 @BlackYellow 🆚 @hajduk - who ya got🤔? pic.twitter.com/FmuQhNB4iH— UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) March 15, 2023
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