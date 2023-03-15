Раунд сенсаций. Определены все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА

По итогам 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА было зафиксировано несколько сенсационных результатов и определены полуфинальные пары.

В последнем четвертьфинале хорватский Хайдук прошел немецкую Боруссию Д в очень напряженной серии пенальти (1:1, пен. 9:8).

В полуфиналах встретятся: Спортинг (Португалия) – АЗ Алкмар (Нидерланды), Хайдук (Хорватия) – Милан (Италия).

Финал четырех пройдет в швейцарском Ньоне с 21 по 24 апреля.

Юношеская лига УЕФА

1/4 финала, 14/15 марта

Спортинг (Португалия) – Ливерпуль (Англия) – 1:0

(Португалия) – Ливерпуль (Англия) – 1:0 Милан (Италия) – Атлетико (Испания) – 2:0

(Италия) – Атлетико (Испания) – 2:0 АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Реал (Испания) – 4:0

(Нидерланды) – Реал (Испания) – 4:0 Боруссия Д (Германия) – Хайдук (Хорватия) – 1:1 (пен. 8:9)

1/2 финала, 21 апреля, Ньон (Швейцария)

Спортинг (Португалия) – АЗ Алкмар (Нидерланды)

Хайдук (Хорватия) – Милан (Италия)

Финал, 24 апреля, Ньон (Швейцария)