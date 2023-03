Раунд сенсаций. Определены все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА

По итогам 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА было зафиксировано несколько сенсационных результатов и определены полуфинальные пары.

В последнем четвертьфинале хорватский Хайдук прошел немецкую Боруссию Д в очень напряженной серии пенальти (1:1, пен. 9:8).

В полуфиналах встретятся: Спортинг (Португалия) – АЗ Алкмар (Нидерланды), Хайдук (Хорватия) – Милан (Италия).

Финал четырех пройдет в швейцарском Ньоне с 21 по 24 апреля.

Юношеская лига УЕФА

1/4 финала, 14/15 марта

1/2 финала, 21 апреля, Ньон (Швейцария)

Финал, 24 апреля, Ньон (Швейцария)

