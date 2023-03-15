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Молодежные турниры
15 марта 2023, 17:57 | Обновлено 15 марта 2023, 18:39
925
2

Сенсационный АЗ Алкмаар U-19. В Юношеской лиге УЕФА унижен Реал U-19

Команда из Нидерландов шокировала одного из фаворитов

15 марта 2023, 17:57 | Обновлено 15 марта 2023, 18:39
925
2
Сенсационный АЗ Алкмаар U-19. В Юношеской лиге УЕФА унижен Реал U-19
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 15 марта, состоялся один из матчей 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА, в котором отношения выяснили команды АЗ Алкмаар U-19 и Реал U-19 из Мадрида.

Фаворитами встречи были гости из столицы Испании, но свой статус они не подтвердили. Более того, до перерыва они пропустили два гола без ответа, а под занавес поединка игроки АЗ Алкмаар U-19 еще дважды добились успеха. 4:0 – нидерландская команда выиграла и вышла в полуфинал.

Ранее в 1/2 финала Юношеской лиги УЕФА пробились команды «Спортинг» U-19 из Лиссабона и «Милан» U-19 – обидчик львовского «Руха» U-19 в 1/8 финала турнира. Четвертый участник полуфиналов определится во встрече «Боруссии» U-19 из Дортмунда и сплитского «Хайдука» U-19.

Юношеская лига УЕФА. 1/4 финала

АЗ Алкмаар U-19 – Реал U-19 – 4:0

Голы: Бюкерс, 25 (1:0). Поку, 29 (2:0). Мердинк, 78 (3:0). Бюкерс, 85 (4:0).

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Юношеская лига УЕФА. Впереди – четвертьфинальные матчи
Юношеская лига УЕФА Реал Мадрид U-19 АЗ Алкмаар U-19
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Mike000000
Это футбол,хоть и молодёжный.Вам было бы интересно смотреть футбол если бы побеждали только фавориты?
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Gargantua
мда, а с Шахтером молодежка Реала была просто как космос.
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