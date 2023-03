Сенсационный АЗ Алкмаар U-19. В Юношеской лиге УЕФА унижен Реал U-19

В среду, 15 марта, состоялся один из матчей 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА, в котором отношения выяснили команды АЗ Алкмаар U-19 и Реал U-19 из Мадрида.

Фаворитами встречи были гости из столицы Испании, но свой статус они не подтвердили. Более того, до перерыва они пропустили два гола без ответа, а под занавес поединка игроки АЗ Алкмаар U-19 еще дважды добились успеха. 4:0 – нидерландская команда выиграла и вышла в полуфинал.

Ранее в 1/2 финала Юношеской лиги УЕФА пробились команды «Спортинг» U-19 из Лиссабона и «Милан» U-19 – обидчик львовского «Руха» U-19 в 1/8 финала турнира. Четвертый участник полуфиналов определится во встрече «Боруссии» U-19 из Дортмунда и сплитского «Хайдука» U-19.

Юношеская лига УЕФА. 1/4 финала

АЗ Алкмаар U-19 – Реал U-19 – 4:0

Голы: Бюкерс, 25 (1:0). Поку, 29 (2:0). Мердинк, 78 (3:0). Бюкерс, 85 (4:0).

A sensational display sees @AZAlkmaar book their spot in the semis!#UYL pic.twitter.com/rTcWtNBHMR